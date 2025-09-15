Cornejo anunció que más de 9.000 familias podrán acceder a la escritura de sus viviendas

El gobernador encabezó un acto con el IPV para sortear escribanos y asignar barrios para el inicio del programa Mi Escritura.

El gobernador Alfredo Cornejo y el presidente del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), Gustavo Cantero, encabezaron este lunes el sorteo de escribanos y asignación de barrios para iniciar el proceso de escrituración en el marco del Programa Mi Escritura. Durante el acto destacaron que más de 9.000 familias comenzarán con el proceso para adquirir la escritura de su vivienda.

La actividad se llevó a cabo en el Espacio Cultural Julio Le Parc de Guaymallén. “Estamos dando inicio a un programa muy ambicioso. Vamos a intervenir 76 barrios que han sido construidos por el Instituto Provincial de la Vivienda en las últimas décadas, que tienen canceladas sus cuotas y que ahora van a poder hacerse de su escritura”, destacó el gobernador durante el acto.

Por su parte, el titular del IPV destacó la puesta en marcha de este programa como un paso clave para dar respuesta a una demanda de larga data. “Este es el inicio del programa de la Ley 9632, que se había votado por unanimidad. Como dice el Gobernador, es una ley que viene a darle solución a miles de mendocinos, una demanda histórica. Muchos han cancelado su vivienda pero, por motivos principalmente económicos, no han podido acceder a la escritura. Con esta decisión política estamos haciendo posible que finalmente ejerzan ese derecho constitucional que les corresponde”, expresó.

El mandatario resaltó la decisión de reducir significativamente el costo de escrituración, lo que constituye un incentivo para los beneficiarios. Actualmente una escritura de estas casas ronda los 2 millones y medio de pesos. Se espera que con este programa se reduzca a alrededor de 400.000 o 500.000 pesos. Sostuvo que se busca premiar a quienes hacen el esfuerzo de afrontar ese monto.

Cornejo hizo hincapié en que se trata de un cambio de paradigma en el acceso a la titularidad. “Estamos sin duda cambiando una inercia en la que muchas personas no tienen su escritura a pesar de tener la posesión de la vivienda. Lo estamos haciendo y lo vamos a hacer de la manera más masiva posible. Apelamos a que esas familias también hagan su pequeño esfuerzo, porque si bien no es un monto menor, se trata de un costo bajo para certificar su propiedad y garantizar futuras herencias, créditos y la seguridad jurídica de su patrimonio”, expresó.