Cornejo anunció que más de 9.000 familias podrán acceder a la escritura de sus viviendas
El gobernador encabezó un acto con el IPV para sortear escribanos y asignar barrios para el inicio del programa Mi Escritura.
El gobernador Alfredo Cornejo y el presidente del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), Gustavo Cantero, encabezaron este lunes el sorteo de escribanos y asignación de barrios para iniciar el proceso de escrituración en el marco del Programa Mi Escritura. Durante el acto destacaron que más de 9.000 familias comenzarán con el proceso para adquirir la escritura de su vivienda.
La actividad se llevó a cabo en el Espacio Cultural Julio Le Parc de Guaymallén. “Estamos dando inicio a un programa muy ambicioso. Vamos a intervenir 76 barrios que han sido construidos por el Instituto Provincial de la Vivienda en las últimas décadas, que tienen canceladas sus cuotas y que ahora van a poder hacerse de su escritura”, destacó el gobernador durante el acto.
Por su parte, el titular del IPV destacó la puesta en marcha de este programa como un paso clave para dar respuesta a una demanda de larga data. “Este es el inicio del programa de la Ley 9632, que se había votado por unanimidad. Como dice el Gobernador, es una ley que viene a darle solución a miles de mendocinos, una demanda histórica. Muchos han cancelado su vivienda pero, por motivos principalmente económicos, no han podido acceder a la escritura. Con esta decisión política estamos haciendo posible que finalmente ejerzan ese derecho constitucional que les corresponde”, expresó.
El mandatario resaltó la decisión de reducir significativamente el costo de escrituración, lo que constituye un incentivo para los beneficiarios. Actualmente una escritura de estas casas ronda los 2 millones y medio de pesos. Se espera que con este programa se reduzca a alrededor de 400.000 o 500.000 pesos. Sostuvo que se busca premiar a quienes hacen el esfuerzo de afrontar ese monto.
Cornejo hizo hincapié en que se trata de un cambio de paradigma en el acceso a la titularidad. “Estamos sin duda cambiando una inercia en la que muchas personas no tienen su escritura a pesar de tener la posesión de la vivienda. Lo estamos haciendo y lo vamos a hacer de la manera más masiva posible. Apelamos a que esas familias también hagan su pequeño esfuerzo, porque si bien no es un monto menor, se trata de un costo bajo para certificar su propiedad y garantizar futuras herencias, créditos y la seguridad jurídica de su patrimonio”, expresó.
Más de 9000 familias beneficiadas
El Programa Mi Escritura, creado por Ley Nº 9632 promulgada el 17 de junio de 2025, constituye la mayor política de escrituración masiva que haya impulsado la Provincia. En esta primera etapa, se priorizó la regularización de 76 barrios con más de 3.000 viviendas sociales, en función del presupuesto aprobado para 2025, que asciende a $1.156 millones.
Cantero detalló que el sorteo realizado en el Le Parc convocó a más de 600 escribanos de toda la provincia, gracias al convenio firmado con el Colegio Notarial. “Hoy vamos a hacer el sorteo de 210 carpetas que representan a más de 9.000 familias (son 9.435 viviendas a escriturar) que podrán acceder a este beneficio. Pero también estamos trabajando en una segunda etapa, con otras 10.000 familias más, porque esto tiene que ser una política de Estado que trascienda gestiones”, señaló.
En paralelo, se firmaron convenios con los 18 municipios y con organismos técnicos y colegios profesionales que facilitan la reducción de costos y la simplificación de trámites, garantizando así mayor accesibilidad para las familias.
Se estima que en los próximos dos años más de 15.000 hogares estarán finalmente regularizados, convirtiendo un derecho en un beneficio concreto y duradero.