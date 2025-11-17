Por qué no atenderán las oficinas del Registro Civil este lunes en Mendoza

El Gobierno de Mendoza decretó asueto administrativo este 17 de noviembre para el personal que trabaja en esta dependencia pública.

Las oficinas del Registro Civil de Mendoza no atenderán este lunes 17 de noviembre. El Gobierno provincial decretó asueto para el personal de esta dependencia pública, por celebrarse el “Día del Registro Civil”.

A través del Decreto Nº 2512, el gobernador Alfredo Cornejo decretó el asueto administrativo para el personal de la Dirección del Registro Civil y Capacidad de las Personas, con motivo de la celebración de su día, el 17 de noviembre de 2025.

De esta manera, las oficinas de esta repartición funcionarán apenas con guardias que atenderán solamente trámites urgentes.

El día 17 de noviembre fue instituido como el "Día del Registro Civil" por el Tercer Congreso Nacional de Directores Generales de Registros Civiles de todo el país, que se realizó en Mendoza en el año 1965. Se declara asueto administrativo para el personal de la Dirección del Registro Civil y Capacidad de las Personas.

La fecha fue establecida en homenaje a la Primera Ley de Registro Civil dictada en el país, el día 17 de noviembre de 1882.