Por qué bajó la confianza en el Gobierno y qué advierte el nuevo índice

Este índice cayó 2,8% en enero y mostró retrocesos en todos sus componentes, con alertas para el oficialismo sobre el humor social.

El Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) registró en enero de 2026 una baja del 2,8% respecto de diciembre y se ubicó en 2,40 puntos sobre una escala de 0 a 5, un dato que encendió luces de advertencia en el oficialismo sobre el humor social al comienzo del año.

La caída se profundiza en la comparación interanual, con un retroceso del 8% frente a enero de 2025. Aun así, el indicador se mantiene por encima de los niveles observados en etapas equivalentes de gestiones anteriores, superando en 5,2% a enero de 2018 y en 55,3% a enero de 2022, según el informe que elabora la Universidad Torcuato Di Tella.

El relevamiento muestra que, tras un diciembre estable (-0,1%), enero marcó una corrección más visible. El índice quedó levemente por debajo del promedio de la gestión de Javier Milei (2,44), pero aún por encima del promedio de 2025 (2,35), una señal ambigua que combina desgaste puntual con una base de apoyo todavía relativamente firme.

Desgaste y señales de alerta para el Gobierno El retroceso de enero fue generalizado y alcanzó a los cinco componentes del índice, un dato que en la Casa Rosada se lee como una advertencia política más que como un ruido estadístico. La "Capacidad para resolver los problemas del país" cayó a 2,84 puntos (-1,7%) y la "Honestidad de los funcionarios" descendió a 2,69 (-3,6%).

También retrocedieron la "Eficiencia en la administración del gasto público", que se ubicó en 2,23 (-3,9%), la "Evaluación general del Gobierno", con 2,22 (-2,6%), y la "Preocupación por el interés general", que cerró en 2,01 (-1,5%). Pese a las bajas, la Capacidad y la Honestidad siguen siendo los atributos mejor valorados, mientras que la mirada global sobre la gestión continúa en niveles bajos.