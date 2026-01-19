Por primera vez, un intendente invade a otro en su territorio para coparle el municipio

Juan Domingo Perón , creador del movimiento, siempre dejó en claro que su heredero era el pueblo, es decir, nadie. Pero intentó, a través de las veinte verdades peronistas, consolidar un grupo de ideas en la que lo colectivo siempre estuviera por encima de lo individual. Esas relaciones entre "compañeros" se dañaron con el correr del tiempo. Si bien cada vez se lo escuchó y leyó menos, la fatalidad se avecina porque nadie puede conducir tras la salida de Cristina Fernández de Kirchner , la última gran jefa del espacio.

Un increíble pero descriptivo conflicto se abrió en el oeste del conurbano bonaerense entre los intendentes de Moreno, Mariel Fernández, y su colega de General Rodríguez, Mauro García , ambos originarios del Movimiento Evita , pero que hoy transitan no solo en veradas opuestas, sino que se enfrentan en las calles del municipio conducido por el segundo.

Desde hace un año, la cuñada de Fernández, María Giménez, inició un trabajo mucho más activo para posicionarse como candidata a intendenta en General Rodríguez, hoy a cargo de su ex socio político García. Actual secretaria de Obras Públicas de Moreno, Giménez no tuvo mejor idea que utilizar buena parte de los recursos que deben servir a los vecinos y contribuyentes morenenses para volcarlos en reparar calles y hacer trabajos de reposición de espacios verdes en la otra localidad.

Según relató La Posta de General Rodríguez, portal en el que también muestran toda la filmación de la secuencia, el fin de semana pasado, una flota de vehículos privados y camiones portando maquinaria semi pesada desde Moreno ingresó al otro distrito por la vieja ruta 7, en la zona límite de ambos municipios, conocido también como “La Frontera”.

Esta no fue la primera vez que Giménez realizaba un operativo con fondos y máquinas municipales de Moreno, pero en General Rodríguez. Y si bien cambiaban los barrios, casi todos estaban ubicados en los que se denomina Altos del Oeste. Pero, a diferencia de otras ocasiones, el intendente García dispuso de un operativo policial y de tránsito por el que se secuestraron los autos, camiones y maquinaria que llegaban hasta la zona para iniciar su trabajo.

Al parecer, la ausencia de documentación pertinente, incluidos los registros de los conductores, hizo que toda la flotilla fuera incautada y llevada hasta un depósito municipal ubicado en Ruta 24 y Corrientes. Cuando los agentes de General Rodríguez estaban descargando y estacionando todos los coches capturados en el operativo, llegó un “refuerzo” desde Moreno que se llevó todo de manera imprevista. “Eran quince contra cuatro”, relataron los empleados del depósito.

Inmediatamente se desarrolló una persecución por la Ruta 24 y en la intersección con la 7, en la que el camión oriundo de Moreno y un vehículo que lo perseguía chocaron tal cual una película de acción.

GarciaFernandez Mauro García y Mariel Fernández

La anterior gran discusión entre intendentes la dieron el de Avellaneda, Jorge Ferraresi y Mayra Mendoza, de Quilmes, cuando ella lo llamó “pelotudo” en una reunión convocada por Axel Kicillof. El conflicto escaló cuando la quilmeña, con el apoyo de su par de Lanús, Julián Alvarez, le reclamaron parte de lo recaudado a Avellaneda por la recaudación del polo de Dock Sud.

García, que tiene todo filmado por sus cámaras, aún no inició ninguna acción legal contra su ex compañera del Evita. Ambos trabajaban bajo las órdenes de Emilio Pérsico, con cuyo hijo, Pablo, era amigo del intendente de General Rodríguez, Cuando estalló el escándalo de la portación y distribución de plantas de marihuana del joven Pérsico, García inició su lento pero permanente despegue de la agrupación. Varios sospechan de las razones, pero no las oficializan. https://www.mdzol.com/politica/sospechan-que-la-causa-los-abusos-sexuales-el-senado-bonaerense-terminara-solo-los-detenidos-n1431966

¿Por qué todavía no hay una acción judicial? Desde General Rodríguez están esperando la “autorización de la conducción política”, en este caso, Máximo Kirchner y Facundo Tignanelli. La Cámpora, además, rompió relaciones con Mariel Fernández hace algunos meses, luego de la no inclusión de ella y de su aliado, Leo Grosso, en la lista de legisladores provinciales y nacionales.

Estas situaciones jamás se vivieron en el peronismo. Conceptos como Lealtad y verdades que remarcaban que para “un compañero no hay nada mejor que otro compañero siempre primaban sobre las ambiciones personales. “El peronista trabaja para el Movimiento. El que en su nombre sirve a un círculo o a un caudillo, lo es solo de nombre”, dice el punto 3 de las Veinte Verdades Peronistas.

La falta de conducción provocada por la desintegración del kirchnerismo cristinista aún no tiene un reemplazo a la vista. Axel Kicillof lo único que logró fue dividir su antiguo espacio, sin generar una nueva corriente más allá del ampuloso título del Movimiento Derecho al Futuro.

Sus reuniones políticas se realizan siempre con los que piensan como él, y los que se suman desde otras corrientes internas lo hacen a pura especulación. Del otro lado, Máximo Kirchner, quien siempre se sintió como el heredero natural del proceso iniciado por su padre y continuado por su madre, solo espera que la sociedad vuelva a ver a sus ideas como las más cercanas al bienestar vivido, según él, en la década ganada.

La próxima etapa de esta competencia es el Partido Justicialista bonaerense. Ambos amagan en realizar una interna, aunque en privado solo reconocen que, como diría la líder de ambos, “el PJ no sirve para nada”.