Por inconvenientes técnicos en la Casa de Gobierno no habrá actividades este lunes

La decisión fue tomada por el Gobierno de la provincia luego de que un inconveniente con el servicio de agua potable generara complicaciones este domingo.

Los servicios que se ofrecen en Casa de Gobierno y el trabajo de la administración del Gobierno de Mendoza será interrumpido durante este lunes, luego de que un inconveniente hídrico desatado este domingo obligue al cierre del edificio para encarar las tareas de reparación.

La novedad fue informada por el propio Ejecutivo en un comunicado, en el que explicaron que el desperfecto se produjo durante la tarde de este domingo. "Se registró un inconveniente técnico en el sistema hídrico del edificio de la Casa de Gobierno, lo que afectó a distintos sectores del mismo", señalaron.

"Como consecuencia de esta situación, y debido a tareas de reparación que requieren la interrupción temporal de los servicios de energía y de agua, mañana lunes no se desarrollarán actividades administrativas ni atención al público en la Casa de Gobierno de Mendoza", aclararon.