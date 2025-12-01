Indagan al sexto imputado en la causa Andis

Se trata de Roger Grant, señalado como elemento clave en el funcionamiento de maniobras de direccionamientos, pagos indebidos y cooptación privada del organismo estatal encargado de asistir a personas con discapacidad.

El juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi, retoman al mediodía de hoy lunes las indagatorias en el expediente donde se investiga el presunto desvío de recursos millonarios destinados a programas para personas con discapacidad con la declaración de Roger Grant, Coordinador de Gestión de Urgencias de la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud.

Grant ejercía funciones en el corazón operacional del Programa Federal Incluir Salud y de las Prestaciones de Alto Costo y Baja Incidencia (PACBI). Según surge del dictamen fiscal, Roger Grant actuaba desde ese espacio como el ejecutor directo de las órdenes de Daniel Garbellini, número 2 de Spagnuolo y señalado como la persona que permitían que actores privados manejaran desde afuera las decisiones de la agencia.

La pericia al teléfono de Grant dio cuenta que mantenía un permanente contacto con Garbellini para recibir instrucciones de cada paso del proceso de contratación. Sabía quiénes cotizarían, cuándo, qué proveedor debía ser habilitado o bloqueado, y acompañaba el ritmo de las compulsas según los lineamientos que recibía.

Para Picardi, Grant era alguien que “consultaba y procedía de conformidad”, cumpliendo sin cuestionamientos las órdenes que impulsaban el direccionamiento hacia un reducido grupo de droguerías vinculadas a la organización investigada. No sólo ejecutaba: también manejaba los tiempos del sistema SIIPFIS, un aspecto central para favorecer o perjudicar a determinados oferentes según la conveniencia de la trama.

“De los mensajes se advierte que Roger Grant le consultaba todo lo relativo a las contrataciones de medicamentos de alto costo a Daniel María Garbellini, quien sabía quienes iban o no a cotizar; manejaba los tiempos del proceso; daba instrucciones sobre a qué droguerías dar o no de alta en el sistema; y se interiorizaba sobre quiénes habían “podido” cotizar”, sostuvo el fiscal en su dictamen.