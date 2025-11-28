Causa ANDIS: indagan a dos exfuncionarios acusados de cumplir órdenes de Miguel Calvete

La causa por las supuestas coimas alrededor de la Agencia Nacional de Discapacidad ( Andis ) continuó este viernes con la indagatoria de dos ex funcionarios de la entidad, vinculados a Miguel Ángel Calvete .

Se trata de Eduardo Nelio González, ex director de la agencia, y de Lorena Di Giorno, quien se encargaba de las compras en la entidad.

Ambos acudieron a los tribunales federales de Comodoro Py para ser indagados por el fiscal de la causa.

Los dos ex funcionarios fueron citados porque contaban con acceso al sistema de compras de Andis, a través del cual se habría realizado el desvío de fondos.

Miguel Ángel Calvete habría tenido nexos con los ex integrantes de la entidad y se investigan supuestos pagos ilegales. Calvete fue imputado en la causa Andis por montar una red asociación ilícita para generar ventas ilícitas con sobreprecios y desvío de fondos públicos.

Calvete, que está preso en el marco de otro proceso donde fue condenado por proxenetismo en 2019, era vocero de los supermercadistas chinos y una figura de consulta habitual entre los medios en temas de consumo masivo.

Los mensajes entre Calvete y los ex funcionarios de la Andis

Como resultado de los allanamientos a los domicilios vinculados a los principales implicados en el caso, la fiscalía se hizo de elementos que hacen suponer la existencia de pagos ilegales a González por parte de Calvete.

“Bancame que termine este kilombo”, le contestó Calvete a González, cuando este le preguntó cuándo podía hacerse de los dólares, según figura en una conversación de junio de este año, antes de que explotara el caso. Luego, Calvete le define una fecha: “15/7”.

En un nuevo contacto entre ambos, correspondiente a septiembre, González le envía un audio a Calvete: “Mirá acabo de estar tomando un café acá en La Biela, de hecho sigo acá en La Biela con el amigo Willy, así que decime qué hacemos porque se va a perder eso, porque no hicimos más nada, bueno el lunes cuando voy a buscar la mía”.

En cuanto a Di Giorno, el fiscal Franco Picardi afirma en su dictamen: “Lorena Di Giorno -al igual que Eduardo Nelio “Pino” González-, se encontraba situada entre el mundo de las contrataciones de medicamentos e insumos de la ANDIS, en tanto funcionaria del organismo, y el de las firmas beneficiadas por el esquema de corrupción objeto de esta pesquisa, cumpliendo órdenes de Miguel Ángel Calvete”.

Di Giorno, que integró con Calvete el directorio de la sociedad Verdabei, también habría recibido pagos por sus servicios desde el interior de la agencia, según la sospecha del fiscal.