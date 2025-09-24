Políticos mendocinos: obsesionados por la imagen y las redes sociales

Un intendente a punto dar una entrevista, "¿Cómo tengo la barba?", se pregunta mientras saca un espejo. Los políticos mendocinos , en plena campaña, ocupan horas en su imagen con la mirada puesta en un escenario que es mundial en el marketing: las redes sociales.

Porque incluso las caminatas que se hacen en campaña electoral, confiesa a MDZ un asesor con poder decisión de uno de los frentes más importantes y competitivos de Mendoza, son para las redes sociales . Aceptémoslo. Nada es como antes, desde hace mucho tiempo, pero con más énfasis en estos años: por Instagram, Tik Tok y X pasan las campañas electorales.

Y los políticos en campaña, les guste o no, tienen que estar a tono. Y a tono no es sólo saber que las redes sociales son el espacio por dónde moverse sino también todos los "bien" que vienen a continuación: vestirse bien, hablar bien, estar bien en forma, peinarse bien.

Lo cual no significa que el contenido se esfume. Lo que se dice también es muy importante, aunque es más breve. Un político tradicional hablando horas en un acto masivo... será resumido en un reel de Instagram que dure apenas unos minutos. Los suficientes para que la gente siga scrolleando en este mundo inmenso de las redes sociales.

¿Se puede hacer un ranking de quién es más cuidadoso con su imagen? Mmm... muy subjetivo, pero ya se sabe: una imagen vale más que mil palabras. Y entre los intendentes de los 18 departamentos hay quienes lo tienen muy claro. Hay quienes van al gimnasio diariamente, como el intendente de Guaymallén, Marcos Calvente.

También hace lo suyo el intendente de Godoy Cruz, Diego Costarelli. Incluso hay quienes cuentan que lo han visto correr por el espacio verde Pescarmona -el que está enfrente del municipio- a las 14. Un corte para entrenar y volver al municipio.

Calvente usa camisas y buzos que marcan su musculatura de los brazos. Es el comentario del amplio espectro político. Veamos fotos.

Calvente1

Calvente 2

Costarelli, no se queda atrás. Buen corte de pelo, también a entrenar y listo para las redes sociales.

Diego Costarelli

Costarrelli en IG

Los dos posibles candidatos a gobernador que cuidan su imagen

Sigamos en el radicalismo aunque en verdad uno de los dos ya no es radical. Ulpiano Suarez, intendente de la Ciudad de Mendoza, radical que quiere ser gobernador en 2027, y Luis Petri, ahora libertario, exradical, ministro de Defensa de Javier Milei y candidato a diputado nacional por el Frente la Libertad Avanza, dos políticos que tienen muy claro que hay que cuidar la imagen.

Ulpiano corre maratones y además, se viste impecable. Trajes a medida, pelo y barba cortada muy prolijamente. Ropa que corresponde siempre a la ocasión. No exagera, es más distendido. Está en los detalles, pero no queda forzado. Como si tuviera una regla, mide exactamente cómo mostrarse para no quedar exagerado.

Ulpiano1

Petri en tanto, es conocido por su imagen en las redes sociales, incluso por animarse a hacer escenas que otros no se animarían ni de cerca. De hecho, la utilización de la ropa militar ha traído muchísimos comentarios. Subirse y bajarse de aviones de la fuerza, también. Quiere ser gobernador en 2027, como se sabe.

Luis Petri hizo alusión a los cuestionamientos que recibió tanto Javier Milei como él en redes sociales por su vestimenta militar el pasado fin de semana Foto: X @MindefArg Luis Petri hizo alusión a los cuestionamientos que recibió tanto Javier Milei como él en redes sociales por su vestimenta militar el pasado fin de semana Foto: X @MindefArg

El intendente de Alvear, uno de los políticos mendocinos que siempre fue muy cuidadoso de su imagen

El Jany -Alejandro- Molero, intendente de Alvear, siempre fui muy cuidadoso de su imagen y en épocas de redes sociales, mucho más. También radical, siempre está bien vestido, prolijo, simpático desde las épocas de la Legislatura, pasando por el Iscamen, hasta llegar a la intendencia de General Alvear. De hecho, está muy atento a lo que sale en las redes, y mucho más cómo sale él en ellas. No deja nada librado al azar.

Jany Molero.jpg

La imagen de la exreina que es intendenta

La intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfanis, siempre cuidó su imagen, aunque nunca se mostró seductora, al contrario, usa su belleza física y su empatía como un sello de su gestión. Le gusta verse cercana a la ciudadanía de Santa Rosa como así también mostrar a su familia.

Eso sí, siempre está vestida adecuadamente, peinada, con distintos atuendos que va cambiando de acuerdo a la ocasión.

Flor Destéfanis 2

Flor Destéfanis1

Fernanda Sabadín, la legisladora que se ocupada de su imagen

Nadie puede negarlo. ¿Hay acaso una legisladora de la provincia que más se destaque por el uso que hace de sus distintos outfits? De hecho, todos los videos de redes los graba con una ropa diferente y muy cuidada. Es senadora provincial por la UCR.

Tonos marrones, botas altas, azules, faldas largas y un peinado impecable.

Fernanda Sabadín Patricia Bulrich Maximiliano Ríos/MDZ

¿La imagen? Que no me saquen ni una foto

"A mi no me gusta salir ni en una foto", dice un legislador provincial muy conocido a este diario. "Solo uso X, pero no me gusta verme en imágenes y no lo van a lograr", agrega orgulloso. Después, tirará algunos palitos a los dirigentes que se ocupan demasiado de su imagen.

Hay otros que claramente siempre han preferido que la imagen sea accesoria. Como el gobernador Alfredo Cornejo quien ha cedido a algunos pedidos de sus asesores de imágenes en los últimos años. Pero para él, la gestión y lo que tiene para decir, vale más que mil imágenes. Lo mismo que otros intendentes que ni les interesa: Edgardo González (Lavalle): Omar Félix de San Rafael; Alejandro Morillas de San Carlos, entre otros.