Los dirigentes políticos mendocinos que son "enemigos" íntimos

Hay algunos dirigentes políticos que son más odiados, o que tienen varios enemigos. Otros, en cambio, que tienen uno que los agarró de punto y lo transformó en su contrincante. Y están- y esto quizá es un poco triste para quienes son más sentimentales- quienes eran amigos, aliados, pero se transformaron en enemigos, no de la noche a la mañana pero ahora no se pueden ni ver.

Obviamente que estos enfrentamientos no sólo abarcan a la vida personal de los dirigentes políticos sino también al ejercicio de la política. Porque muchos dejaron sus partidos, las alianzas, o complicaron la interna, por sus rivales. Pero vamos a los ejemplos.

El dirigente del PRO, Omar De March i, quien es hoy funcionario del presidente Javier Milei es uno de los dirigentes políticos que más enemigos tiene. Un gran rival es- quizá en estos tiempos con menos ímpetu- el gobernador Alfredo Cornejo. Incluso cuando eran parte de la alianza Cambia Mendoza, no podían disimular sus diferencias, especialmente el primer mandatario que inmediatamente se le nota en el rostro cuando algo - o alguien- no le cae del todo bien.

De la noche a la mañana, se llevó al exintendente de Las Heras, el exradical Daniel Orozco como candidato a vicegobernador. Cornejo se enteró en el momento del anuncio y por lo tanto la relación quedó más resentida aún. Pero Cornejo no es el único que no se lleva bien con De Marchi.

Su vicegobernadora Hebe Casado, quien era del PRO, lo detesta. Durante años, se han chicaneado por X siendo del mismo partido. Casado ha cuestionado la manera de construcción política del lujanino y como ninguno de los dos tiene pelos en la lengua, ha ardido Troya más de una vez.

De Marchi también tiene otro enemigo con el que se peleó muy mal: el presidente del partido Verde, Mario Vadillo con quien discutieron en público en General Alvear porque no lograron incluirse a La Unión Mendocina.

Vadillo y Ramón, dos dirigentes aliados que pasaron a ser enemigos

Mario Vadillo y José Luis Ramón iban de un lado para el otro juntos. Ambos abogados con un perfil de defensa de los consumidores construyeron su proyecto político alrededor de la ONG Protectora. En 2017, les fue muy bien en las elecciones: se convirtieron en tercera fuerza.

Esa situación posibilitó que Ramón consiguiera una banca en Diputados de la Nación y Vadillo en la Cámara de Diputados. Pero de repente, la relación se rompió. Para siempre. Se dice que tuvo que ver con problemas dentro de las sociedad que conformaban como abogados. Finalmente Ramón se pasó al kirchnerismo, con el apoyo del por entonces presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, lo que posibilitó que pudiera entrar cuatro años más a la Legislatura.

Vadillo terminó su mandato con un nuevo partido: el Verde, un espacio que también tiene bancas, aunque donde cosechó algunos amigos que luegos se convirtieron en enemigos como Marcelo Romano.

Un maipucino que construyó como enemigo a otro de su mismo partido

Si hay algo que llama la atención en la Legislatura, es la construcción política del senador Dulio Pezzutti, quien se fue recientente del Pj pero que hace años arma su identidad política con un objetivo: derrotar al intendente Matías Stevanato, quien era de su mismo grupo político.

"Soy peronista, opositor al intendente de Maipú, Matías Stevanato". Así se define el senador provincial hace un tiempo ante MDZ, sin más. Es decir en oposición a, teniendo en cuenta a un enemigo. El intendente maipucino no tiene nada ver. No lo eligió como rival. No es mutuo. Sucede que las críticas a la gestión fueron creciendo año tras año.

Pezzutti tiene una historia, un recorrido frondoso, en Maipú, vinculado a los hermanos Adolfo y Alejandro Bermejo, principalmente al fallecido exintendente y exlegislador. A fines de los 2000 era secretario privado de Adolfo- quien hoy es diputado nacional-, cuando éste era intendente. Pero cuando el por entonces jefe comunal dejó el cargo para ocupar una banca en el Congreso, su hermano Alejandro lo reemplazó primero como presidente del Concejo Deliberante y luego como intendente electo. En todo ese movimiento familiar y político, Pezzutti fue tomando amplio protagonismo. Con los años, pasó de ser el secretario privado al secretario de Gobierno.

Pero llegó el 2019, los Bermejo dejaban la comuna luego de dos décadas. Algunos peronistas cuentan que en ese momento, Pezzutti estaba ilusionado con ser el candidato natural de "El Pulga", como se lo llamaba al fallecido dirigente. Sin embargo, el elegido como sucesor fue Stevanato, quien venía de ser legislador provincial. Enronces empezó la histórica crítica a Stevanato.

Righi y González, dirigentes políticos aliados que hoy están enfrentados

Roberto Righi fue el intendente de Lavalle (PJ) durante 20 años. Es decir desde 2003 hasta el 2023. Con el fin de la reelecciones indefinidas, escogió en la interna del PJ para ir a la PASO (primaria abierta simultánea y obligatoria) al senador Gerardo Vaquer como su posible sucesor. Sin embargo, el por entonces diputado Edgardo Gonzalez decidió presentarse igual, y competir a pesar de que el intendente era su jefe político. Ganó Gonzalez por amplia mayoría y la enemistad con Righi fue inmediata.

Hizo campaña en soledad, triunfó en el departamento, armó su propio equipo de Gobierno sin las personas cercanas a Righi. La guerra se vio un tiempo después en el Concejo Deliberante en el que los ediles que responden al exintendente partieron el bloque.

El jefe comunal se acercó al oficialismo de Cambia Mendoza, incluso hubo rumores de que podía aliarse, pero eso finalmente no sucedió. Lo concreto que Righi ya no está en el peronismo, aunque tiene charlas aún con exsocios como el presidente del Partido, Emir Félix.

Carmona y Anabel

El peronista Guillermo Carmona fue presidente del Partido Justicialista entre 2018 y 2020. Inmediatamente, le sucedió en el cargo la senadora nacional por La Cámpora, Anabel Fernández Sagasti.Lo cierto es que el dirigente político no quería saber nada con fotos juntos .

Tampoco con nada que los vinculara a pesar de la dirigente kirchnerista lo sucedió en el poder y que en muchas cuestiones pensaban similar. Su enfrentamiento es tal, que siempre fueron en listas distintas en la interna.

De hecho, ahora Carmona, forma parte de la mesa por Axel Kicillof pero nunca se sienta a ninguna que tenga a La Cámpora como protagonista.