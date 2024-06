El legislador del PJ que se quedó solo y despierta rumores y reclamos

En el Partido Justicialista nadie lo asume como propio y le cuestionan su postura desconcertante. Incluso desconfían de que detrás de los constantes ataques a la gestión del intendente de Maipú se esconda la mano del radicalismo, partido al que está unido por una relación afectiva. Ante la pregunta concreta sobre cuál es su espacio partidario, Duilio Pezzutti, responde sin reparos: "Soy peronista, opositor al intendente de Maipú, Matías Stevanato". Así se define el senador provincial que no solo es oriundo de Maipú sino que toda su vida política transcurrió de la mano de los compañeros del PJ a los que hoy se enfrenta.

Pezzutti tiene una historia, un recorrido frondoso, en Maipú, vinculado a los hermanos Adolfo y Alejandro Bermejo, principalmente al fallecido exintendente y exlegislador. A fines de los 2000 era secretario privado de Adolfo- quien hoy es diputado nacional-, cuando éste era intendente. Pero cuando el por entonces jefe comunal dejó el cargo para ocupar una banca en el Congreso, su hermano Alejandro lo reemplazó primero como presidente del Concejo Deliberante y luego como intendente electo. En todo ese movimiento familiar y político, Pezzutti fue tomando amplio protagonismo. Con los años, pasó de ser el secretario privado al secretario de Gobierno. "Manejaba muchas áreas sociales y fui conociendo mucho el territorio", recuerda.

Pero llegó el 2019, los Bermejo dejaban la comuna luego de dos décadas. Algunos peronistas cuentan que en ese momento, Pezzutti estaba ilusionado con ser el candidato natural de "El Pulga", como se lo llamaba al fallecido dirigente. Sin embargo, el elegido como sucesor fue Stevanato, quien venía de ser legislador provincial. "Desde ese momento comenzaron las diferencias porque yo tenía un conocimiento muy amplio de los barrios y no me dejaron aportar", se queja ante este diario. "Pensamos que ese resentimiento lo hace actuar como actúa", aporta otro referente que cree que el senador está tomando un camino equivocado.

Para Pezzutti, esa es la única senda posible y que ha venido recorriendo desde hace varios años. En 2021, luego de las elecciones legislativas hizo su primera crítica pública a Stevanato. En 2023, cuando el actual intendente se preparaba para la reelección amenazó con competirle en la interna. "Me bajé por pedido estricto de Alejandro Bermejo", asegura. Otros peronistas tienen una mirada diferente y creen que fue una jugada para conseguir lo que logró después: una banca en el Senado, ya que hasta el año pasado era diputado y se le terminaba el mandato.

Pezzutti como legislador

Foto Prensa Legislatura

Maipú, como el resto de las comunas administradas por peronistas adelantó las elecciones. Stevanato ganó cómodo, por encima del 50%. Luego vino la PASO provincial, en la que Pezzutti fue en el listado ganador, el que llevó a Omar Parisi y Lucas Ilardo a convertirse en candidatos a gobernador y vice. En ese entonces se lo veía cerca de La Cámpora, pero en la agrupación kirchnerista no lo sienten satélite del grupo ni tampoco él se ve así. "El Pulga tenía un vínculo de amistad con muchos de ellos, pero yo no estoy ahí. Me llevo bien con todos pero no soy parte", suma.

Los sospechas dentro del PJ, en medio de esta inédita guerra que desató el legislador, apuntan a un posible vínculo con el radicalismo, especialmente porque su esposa es la subdirectora de Protocolo de Guaymallén, el departamento que dirige el radical Marcos Calvente. "Todo el mundo sabe que mi esposa tiene un recorrido en esta materia, da clases, no tiene absolutamente nada que ver, sin embargo, me lo achacan", asegura Pezzutti. "Entró por currículum a la comuna, donde lo partidario no tiene nada que ver porque ella es una especialista en protocolo", comentó un dirigente neutral en esta discusión,

En el bloque de Senadores, Pezzutti se maneja como siempre. Va a las reuniones, cuentan en la bancada, tiene buen vínculo en general con sus miembros, pero claro está cada vez que puede, propone un proyecto vinculado a Maipú. "Mi trabajo legislativo está abocado a eso", asegura. En esta ruta en la que va trazando su carrera política, algunos afirman que ya lo ven "buscando un candidato a concejal propio" para el año que viene. Es decir, haciendo una movida para negociar un puesto para las legislativas de 2025. Pezzutti va más allá y sin vueltas asegura que quiere presentarse como candidato a intendente en 2027.

Pero su ambición lo ha llevado a distanciarse de aquellos que lo supieron apoyar. La desconfianza va más allá de las fronteras de Maipú y los distintos sectores del peronismo lo miran con recelo e inquietos por la virulencia con la que dinamita la gestión de uno de los intendentes del peronismo con mayor proyección. Mientras el PJ se esfuerza en mostrar sus buenas experiencias como gobierno para ser una alternativa concreta en las elecciones del 2027, la aspiración personal de Pezzutti amenaza con derribar esa imagen.