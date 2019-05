Polémica por un debate de candidatos en Luján

Mañana a las 19 está previsto un debate con los precandidatos a intendente de Luján en la Facultad de Ciencias Agrarias (UNCuyo), ubicada en ese departamento. Sin embargo, el candidato de Omar De Marchi, Sebastián Bragnolo, no asistirá a la cita.

En un comunicado, Bragagnolo se excusó argumentando que los organizadores del debate "son ellos mismos", en referencia a Kerchner y su equipo. "No podemos participar de un acto político de otro candidato", indicó el actual diputado nacional.

Sebastián Bragagnolo dijo que el debate "es un acto político" de Kerchner.

Asimismo, Bragagnolo pidió que las autoridades de la Facultad aclaren la situación "ya que a ninguno de los candidatos los contactó alguien de la universidad". El dirigente del PRO hizo pública su postura en un comunicado que lleva la firma de otros precandidatos.

El anuncio convocando al debate en Luján, difundido por la agencia MDA.

Uno de ellos es el exintendente Parisi, quien primero negó haber adherido a ese comunicado y después resumió la cuestión al desconocimiento de su publicación. En ese sentido, dijo que no sabía que se había difundido el comunicado y terminó ratificando su contenido.

De todos modos, desde su entorno indicaron que igualmente Parisi no iba a estar presente en el debate porque "estamos ante una PASO y en esta instancia sólo debería debatir con el rival interno, que es Pellegrina".

Al respecto, Pellegrina, el otro peronista que se presentará en las PASO y que aparece entre los firmantes, sí ratificó el contenido del comunicado, y agregó: "Criticamos cómo se organizó el debate".

Otro que aparece entre los firmantes del comunicado en contra de Kerchner es el referente de Protectora Rubén Lázaro. Sin embargo, él negó haber adherido a las acusaciones del escrito que difundió el PRO. "Yo no voy a ir al debate, pero por otra razón: como no le dieron el debate a nivel provincial a (José Luis) Ramón, no vamos a participar como partido en Luján", dijo.

Además, consideró que la polémica generada en torno al debate responde a diferencias particulares entre Bragagnolo y Kerchner "en las que no nos interesa meternos".

Qué dijo Kerchner

En tanto, ante las acusaciones de Bragagnolo, desde el entorno de Kerchner admitieron que ellos fueron los que propusieron el debate a las autoridades de la Facultad de Ciencias Agrarias, pero negaron que se trate de un "acto de campaña", como acusó el candidato de De Marchi.

Incluso, las propuestas de temas a tratar que considerara cada candidato debían enviarse a una cuenta de correo electrónico de la Facuntad de Ciencias Agrarias (debatelujan2019@fca.uncu.edu.ar).

Ante la difusión del documento en su contra, Kerchner publicó un video desafiando a Bragagnolo a debatir en las condiciones que el referente del PRO desee. "Estoy a disposición de él. Si no quiere ir mañana, no hay problema; que diga cuándo, cómo y dónde y vamos a debatir las ideas para que se enteren todos los vecinos de Luján", lanzó. "No hay que esconderse detrás de los tío", remató contra el sobrino de Omar De Marchi.

El comunicado completo que difundió el PRO:

Comunicado por “debate” en Luján de Cuyo

El Debate Mentira de Kerchner

El candidato ha organizado un acto de campaña disfrazado de supuesto debate, informando que el mismo fue acordado y consensuado con los demás candidatos a Intendente, cuando esto no ha sido así, mintiendo y engañando a la población.

Por lo tanto, no podemos participar de un acto político de otro candidato. Porque solo persigue de forma desesperada instalar a una persona que no es de Luján y que, en solo un mes, pretende hacer lo que no hizo nunca por el departamento.

Las razones que prueban lo anteriormente expuesto son las siguientes:

1. No figura ninguna entidad organizadora del debate (ya que son ellos mismos).

2. Le mintieron a las autoridades de la Facultad o lo que sería peor politizaron una institución universitaria y pública. Sería bueno que las autoridades universitarias aclararán este tema. Ya que a ninguno de los candidatos los contacto nunca alguien de la Universidad.

3. No invitaron formalmente a ninguno de los candidatos a Intendente. Ni siquiera se acordó fecha, lugar o modo de realizar el supuesto debate.

4. Armaron todo para poder garantizar la presencia de militantes de su espacio, ya que ellos manejan las invitaciones por un mail al que ningún otro espacio tiene acceso.

5. Por otro lado resulta extraño que el único departamento donde se pretenda debatir sea el de Luján y ni siquiera se plantee un debate a nivel provincial, lo cual evidencia la motivación meramente especulativa y electoral.

Firman:

Javier Pellegrina - Elegí

Ruben Lazaro - Protectora (el precandidato desmintió haber adherido al comunicado ante la consulta de MDZ)

Sebastián Bragagnolo - Cambia Mendoza

Omar Parisi - Elegí (el precandidato desmintió haber adherido al comunicado, pero después rectificó su postura)

Guillermo Arana - Partido Intransigente

Roberto Villegas – Cambia Mendoza