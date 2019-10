Polémica en San Juan: ¿Corresponde la pensión para el concejal de 38 años?

Esta semana se supo que un concejal sanjuanino presentó un pedido para que se le autorice el retiro por invalidez producto de las enfermedades que padece. El caso generó polémica porque el edil tiene 38 años y asegura que uno de los motivos que agravó su cuadro de salud fue la tensión que vivió durante tres años como concejal opositor. Al respecto, el abogado previsionalista Adrián Troccoli afirmó que hay que dejar de lado el análisis del caso particular y pensar que cualquiera puede estar en la situación que atraviesa el edil Garbiel D'Amico.

"En el régimen de jubilaciones no existe diferencia entre empleado público y privado. Aportan igual y van a la misma caja. Hablar de jubilación de privilegio de un concejal es un desconocimiento de la ley" sostuvo y agregó que lo que se pide no es jubilación anticipada sino "retiro por invalidez".

"¿Alguien discutiría si le pegan un tiro o sufre un accidente y queda inhabilitado para trabajar y le otorgan el retiro a los 38 años? No veo diferencia entre eso y una enfermedad que con el tiempo se vuelve invalidante", expresó el especialista.

Para Troccoli, cuando una enfermedad que es degenerativa y se agrava con el tiempo llega un punto en que es necesario que es necesario que el Estado esté para contenerlo. "Cuando la situación se agrava, tiene que estar cubierto (...) Es muy duro decirle a alguien que es imposible que consiga trabajo en relación de dependencia porque no pasa un test médico", adhirió el abogado.

En este sentido, sostuvo que la Corte Suprema ha dicho que hay que hacer un examen pro justicia social cuando existen dudas y especialmente en casos de enfermedades degenerativas. "Hay que ser muy cautos y no dejar sin cobertura a alguien que tiene una enfermedad que no tiene cura. No digo regalar jubilaciones, porque hay que defender el erario público", aclaró.

Pero a pesar del criterio de la Corte, Troccoli manifestó que es usual que el dictamen de la comisión de salud sea negativo "incluso con enfermedades graves". "He llevado cientos de casos y en la mayoría dicen que no por las dudas. Eso se puede apelar", remarcó.

Por último, dijo que lo más normal es que los varones soliciten pensión cuando superan los 40 o 44 años y que la causa más común son las enfermedades coronarias. Pero dijo que con enfermedades autoinmunes es común jubilarse antes."Nadie quiere que le pase, pero si nos pasa queremos un sistema que nos pueda responder", concluyó.

Escuchá la entrevista completa.