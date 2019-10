El concejal sanjuanino explicó por qué quiere jubilarse a los 38 años

La historia del concejal sanjuanino de Cambiemos Gabriel D'Amico (38) generó polémica en las últimas horas cuando trascendió que se encontraba tramitando su jubilación por el "estrés" que le generaba su trabajo.

En diálogo con el programa "Vos sabrás" de MDZ Radio, el concejal negó haber pedido la jubilación por el estrés que le generaba su trabajo y aseguró que lo hizo porque sufre una serie de enfermedades que lo incapacitan para seguir trabajando.

"Inicié el trámite en Anses por las patologías que tengo: trombosis y colitis ulcerosa refractaria a los tratamientos. Además, me pusieron un marcapasos y tengo problemas de alta miopía con astigmatismo", enumeró sus enfermedades D'Amico.

Y continuó: "Nunca pedí la jubilación por estrés. Es un invento de los medios sanjuaninos captados por la pauta oficial. Me persiguen porque soy el concejal más opositor que tienen. Los he denunciado por corrupción en varias oportunidades".

"Lo único que hice fue pedir que me evalúen por todas las patologías que tengo para ver si corresponde la jubilación anticipada. No me estoy autojubilando", agregó D'Amico.

Y cerró: "Voy hasta 16 veces al baño por día, padezco anemia y sangrados. He estado internado en terapia intensiva varias veces. Es muy injusto que busquen desprestigiarme por ser honesto".

