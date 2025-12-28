Planes por capacitación: Capital Humano modificará la asistencia social y avanza con los vouchers

El Gobierno dará inicio a un cambio estructural en su política social con un plan piloto que apunta a transformar los programas asistenciales en esquemas de formación laboral. La iniciativa, impulsada por el ministerio de Capital Humano que dirige Sandra Pettovello , busca reemplazar las transferencias directas por mecanismos de capacitación financiados a través de vouchers educativos, con el sector privado como socio clave.

El punto de partida será el programa Volver al Trabajo (VAT), que concentra a más de 900 mil beneficiarios. Actualmente, quienes lo integran perciben $78.000 mensuales, un monto que permanece congelado desde 2023. En la Casa Rosada aseguran que el esquema actual es transitorio y que la reconversión hacia un sistema basado en capacitación y empleabilidad es una decisión política ya tomada.

Esto empezará a materializarse el martes 6 de enero, cuando el Ejecutivo ponga en marcha la primera experiencia piloto del nuevo modelo. En esta etapa inicial, un grupo reducido de beneficiarios continuará cobrando el haber mientras participa de instancias formativas, aunque en el Gobierno admiten que la transición hacia la “voucherización” de los planes es inminente, según notificó Clarín.

Los cursos combinan formación teórica y práctica y cuentan con la provisión completa de materiales. En este caso, el respaldo corre por cuenta de Sinteplast , una de las primeras empresas en sumarse al esquema. La firma adaptó contenidos que ya utiliza en sus propios centros de capacitación y proyecta que los egresados puedan replicar la experiencia como formadores. Los insumos, cuyo costo supera ampliamente el valor de los vouchers, serán aportados como donación al Estado.

El programa se desarrolla en el nuevo Centro de Formación Capital Humano, ubicado en el histórico predio Garrigós, en el barrio porteño de La Paternal. El complejo, situado en Paz Soldán 5200 y con cuatro hectáreas construidas, funcionó durante décadas como instituto de minoridad. Tras la suspensión de los programas previos, el Ministerio avanzó en su restauración y puesta en valor, con apoyo de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires .

En el Gobierno no descartan que las empresas participantes puedan incorporar trabajadores formados o recomendar perfiles, ni tampoco replicar el modelo en provincias donde tienen plantas industriales, como San Luis o Córdoba. La ambición oficial es escalar la experiencia a municipios y a todo el país, aunque reconocen que cerca de la mitad de los beneficiarios del VAT se concentra en el conurbano bonaerense, donde los desafíos logísticos y sociales son mayores.

La reconversión de los planes se apoya en cambios introducidos durante 2024. El entonces programa Potenciar Trabajo, que alcanzaba a casi 1,3 millones de personas, fue dividido en dos esquemas: Volver al Trabajo, bajo la órbita laboral, y el Programa de Acompañamiento Social, destinado a mayores de 50 años o madres con cuatro o más hijos. En paralelo, se eliminó la contraprestación obligatoria y se congeló el ingreso de nuevos beneficiarios, una decisión que redujo el rol de intermediación de los movimientos sociales.

Desde organizaciones como la Unión de Trabajadores de la Economía Popular cuestionan el giro y sostienen que el nuevo esquema desalienta el empleo. En el peronismo, en cambio, algunos dirigentes admiten que el Gobierno no recortó la asistencia, sino que la reorientó hacia otros instrumentos.

El VAT vence en abril y en la Casa Rosada no contemplan prorrogarlo. Aunque algunos asesores del Consejo de Políticas Sociales advierten que la reconversión podría demandar más tiempo, la decisión política es avanzar. El riesgo, reconocen en privado, es una elevada tasa de deserción asociada a urgencias económicas y familiares.

Más vínculo con el sector privado

En paralelo, Capital Humano amplió la red de convenios con el sector privado. Cervecería Quilmes se sumó con su programa “De Comerciante a Comerciante”, orientado a la profesionalización de pequeños negocios mediante capacitaciones online. También firmaron acuerdos Arcos Dorados y Mercado Libre, para incorporar beneficiarios del VAT a sus esquemas de formación e inclusión laboral. A fines de noviembre, Pettovello presentó el plan ante ejecutivos de empresas como Deloitte y La Anónima.

El rediseño de la política social no se limita a la capacitación. La administración de Javier Milei concentra la inversión en la Asignación Universal por Hijo y la Tarjeta Alimentar, que —según cifras oficiales— pasó de cubrir el 54% de la canasta básica alimentaria en 2023 al 94% en la actualidad. El objetivo de fondo es avanzar hacia una AUH Familiar que unifique todas las asignaciones, un cambio que requerirá respaldo legislativo.

Para sostener ese esquema, el Gobierno apuesta al desarrollo del Sistema Integrado de Información Social (SIIS), una plataforma que cruzará datos de ANSES, Renaper, ARCA, Salud y Energía. Sus principales herramientas serán el Registro Único de Beneficiarios y el Registro Social de Hogares, concebidos para centralizar información, detectar superposiciones y anticipar necesidades en situaciones excepcionales. La apuesta es clara: menos intermediación, más datos y una asistencia social reconfigurada bajo criterios de eficiencia y control.