Piden a la Justicia argentina la extradición inmediata de Nicolás Maduro

La solicitud fue presentada por la querella que representa a varios venezolanos en la Argentina víctimas de delitos de lesa humanidad.

El Foro Argentino por la Democracia en la Región (FADER), de la organización FADD le solicitaron al juez federal Sebastián Ramos la extradición inmediata del Presidente Venezolano Nicolás Maduro a la Argentina, luego de que se conociera su captura en Caracas por fuerzas militares de Estados Unidos y trasladado a ese país para enfrentar cargos por presunto narcotráfico y terrorismo.

La presentación fue formulada por el legislador porteño Waldo Wolff y el abogado Tomás Farini Duggan, quienes además representan la querella de varias víctimas en la causa judicial que tramita en Comodoro Py desde 2023. En ese expediente, Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y diversos funcionarios y exfuncionarios de esa administración están acusados de graves delitos de lesa humanidad, entre ellos desapariciones forzadas, torturas, violaciones y ejecuciones.

Según el escrito al que tuvo acceso MDZ, los vejámenes y violaciones a los derechos humanos ya fueron acreditados en el marco de la investigación y motivaron que la querella solicitara juzgar al mandatario venezolano bajo el principio de jurisdicción universal previsto en la Constitución. Dicho criterio habilita a la Argentina a investigar y juzgar delitos de extrema gravedad, aun cuando hayan sido cometidos fuera de su territorio.

El 25 de septiembre de 2024, la Cámara Federal Porteña ordenó al juez Sebastián Ramos avanzar con el expediente y la citación a indagatoria de Maduro, del Ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello y otros. En ese mismo fallo, los magistrados Leopoldo Brugllia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, encomendaron librar órdenes de detención internacional con fines de extradición, medida que, según la querella, debe activarse de inmediato ante la presunta captura del imputado.

El reclamo de la querella suma fuerza a raíz de la decisión de la Fiscal General de los Estados Unidos, Pamela Bondi y funcionario del Gobierno Estadounidense que indican que Maduro habría sido detenido y estaría siendo trasladado a ese país para ser juzgado por una causa que tramita en el Distrito Sur de Nueva York.