Minuto a minuto: el hijo de Nicolás Maduro enfatizó en "traer sano y salvo" a su padre a Venezuela
El presidente de Estados Unidos lanzó este domingo una dura advertencia contra Delcy Rodríguez, encargada de la transición en Venezuela.
El diputado venezolano Nicolás Maduro Guerra, hijo de Nicolás Maduro, llamó a la unidad del chavismo y a la movilización popular con el objetivo de “traer sano y salvo” a su padre y a Cilia Flores. El mensaje fue difundido mediante un audio que comenzó a circular en redes sociales y rápidamente generó repercusión en el escenario político venezolano.
En la grabación, Maduro Guerra exhorta a los simpatizantes del oficialismo a mantenerse cohesionados en un momento que definió como clave para el futuro del país. “Tenemos que estar unidos, movilizados, levantando las banderas de Chávez”, expresó, en referencia al expresidente Hugo Chávez y a los pilares ideológicos del chavismo.
El dirigente sostuvo que el foco del movimiento debe estar puesto en “sacar a la patria adelante” y en sostener el proyecto político iniciado por el chavismo. En ese marco, remarcó que la prioridad es lograr el regreso seguro de Nicolás Maduro Moros y de su esposa, Cilia Flores, a quienes mencionó de manera explícita en su llamado.
Edmundo González Urrutia brindó un mensaje al pueblo venezolano tras la caída del régimen de Nicolás Maduro y remarcó que el proceso de reconstrucción nacional estará sustentado en principios democráticos y en el respeto irrestricto a los derechos fundamentales.
“Nuestro compromiso es lealtad al pueblo, a la libertad y al Estado de derecho. Nunca traicionaremos nuestros principios, esa será la base de la reconstrucción de la nación”, expresó González Urrutia en su discurso, que fue difundido en un contexto de profunda expectativa política y social en Venezuela.
El dirigente hizo hincapié en la necesidad de iniciar una nueva etapa marcada por la institucionalidad, la justicia y la reconciliación, luego de años de crisis y enfrentamientos. Su mensaje apuntó a generar confianza tanto en la ciudadanía como en la comunidad internacional, en medio de un escenario de transición.
Además, González Urrutia sostuvo que el país necesita recuperar la esperanza y garantizar derechos básicos para todos los venezolanos. “Venezuela merece un futuro con derechos y esperanza”, afirmó, y llamó a trabajar de manera colectiva para lograr una nación democrática y en paz.
Patricia Bullrich participó este sábado de la concentración de venezolanos en el Obelisco, donde expresó su respaldo a la comunidad que se manifestó tras la caída del régimen chavista y cuestionó con dureza al exdictador Nicolás Maduro. La senadora nacional remarcó la postura histórica de la Argentina frente al líder venezolano y denunció el entramado criminal que, según afirmó, se consolidó durante su gobierno.
“Maduro convirtió un país en un narcoestado, destruyendo los recursos de los venezolanos y convirtiendo a las instituciones en cómplices de un Estado narcocriminal”, sostuvo Bullrich ante los manifestantes. En ese sentido, destacó que “la Argentina siempre le puso el título a Maduro de narcocriminal”, en referencia a la posición adoptada por el país en foros y declaraciones internacionales.
Durante su discurso, la funcionaria también reclamó por la situación del gendarme argentino Nahuel Gallo, quien permanece detenido en Venezuela. “Pedimos también por nuestro gendarme Nahuel Gallo, atrapado por esa dictadura”, expresó, y exigió su pronta liberación.
Bullrich calificó el momento como decisivo para el futuro de Venezuela y aseguró que la salida del chavismo abre una etapa compleja que deberá afrontarse con inteligencia. “Son horas decisivas. Ya no está el dictador y Venezuela deberá desarmarse con inteligencia”, afirmó, al tiempo que advirtió que el proceso de reconstrucción institucional será profundo.
En ese marco, señaló que la Justicia, el Poder Ejecutivo y las fuerzas de seguridad venezolanas “son parte del problema” y deberán ser reformadas para garantizar un verdadero Estado de derecho. La presencia de la ministra en el Obelisco fue recibida con aplausos por los manifestantes, en una jornada cargada de consignas por la libertad, la justicia y la reconstrucción democrática de Venezuela.
La Unión Europea se pronunció este domingo sobre la situación en Venezuela y llamó a respetar la voluntad del pueblo venezolano como vía fundamental para poner fin a la crisis política e institucional que atraviesa el país. El mensaje llegó luego del ataque de Estados Unidos contra la nación latinoamericana, un hecho que generó reacciones a nivel internacional.
La jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, fue la encargada de fijar la postura del bloque y remarcó la necesidad de priorizar la expresión democrática de la ciudadanía venezolana por encima de cualquier acción unilateral. “Respetar la voluntad del pueblo venezolano sigue siendo el único medio para Venezuela de restablecer la democracia y resolver la crisis actual”, afirmó.
Militantes chavistas se movilizan este martes por la tarde en el centro de Caracas en el marco de la denominada “gran marcha”, una convocatoria que tiene como principal consigna el reclamo por la libertad de Nicolás Maduro. La concentración reúne a simpatizantes del oficialismo en distintos puntos estratégicos de la capital venezolana.
La televisión venezolana transmite en vivo la movilización y presenta la jornada como una “jornada de oración”, con imágenes de columnas de manifestantes portando banderas, pancartas y símbolos partidarios. Desde los medios estatales destacan el carácter pacífico de la protesta y el respaldo popular al exmandatario.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, endureció este domingo su discurso contra la dirigencia venezolana y apuntó directamente contra Delcy Rodríguez, a quien señaló como responsable clave del proceso de transición en Venezuela. Según advirtió, la funcionaria deberá cooperar con las autoridades estadounidenses o afrontará severas consecuencias.
La declaración se produjo luego de que fuerzas de Estados Unidos detuvieran y encarcelaran a Nicolás Maduro, a quien Trump volvió a calificar como “dictador”. En ese contexto, el mandatario norteamericano elevó la presión política y personal sobre Rodríguez, considerada una figura central del actual escenario venezolano.
“Si no hace lo correcto, pagará un precio muy alto, probablemente más alto que Maduro”, afirmó Trump en una breve entrevista telefónica concedida a la revista The Atlantic. La frase generó un fuerte impacto internacional y reavivó las tensiones entre Washington y los sectores del poder venezolano.
Al igual que en la jornada anterior, el Obelisco de Buenos Aires vuelve a ser esta tarde el epicentro de una nueva manifestación de militantes venezolanos que celebran la captura de Nicolás Maduro. Con banderas, carteles y cánticos, los manifestantes se congregaron en uno de los puntos más emblemáticos de la Ciudad para expresar su apoyo al cambio político en su país de origen.
Durante la concentración, varios participantes compartieron testimonios cargados de emoción y esperanza. “Estamos agradecidas con Argentina, nos sentimos en casa. Pero nos gustaría volver para reconstruir nuestro país. La detención de Maduro es el inicio del camino hacia la libertad”, expresó una mujer venezolana presente en el lugar, rodeada de compatriotas.
La manifestación se desarrolla de manera pacífica y vuelve a poner en evidencia la fuerte presencia de la comunidad venezolana en la Argentina, así como su activa participación en manifestaciones públicas vinculadas a la situación política y social de Venezuela. Para muchos de los asistentes, la captura de Maduro representa un hecho histórico que podría marcar un punto de inflexión tras años de crisis, exilio y denuncias de violaciones a los derechos humanos.
