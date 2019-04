Pichetto podría bajar su candidatura en favor de Lavagna

El ex ministro de Economía Roberto Lavagna y el precandidato presidencial de Alternativa Federal y senador Miguel Ángel Pichetto se reunirán hoy para analizar la estrategia electoral y organizar una serie de actos y giras conjuntas.

Del encuentro participarán referentes bonaerenses del sector que conduce Pichetto -varios de ellos ex intendentes- y miembros de los equipos técnicos del senador peronista. Además, por iniciativa de Pichetto, podrían acordar una visita al yacimiento Vaca Muerta, entre otras actividades conjuntas.

Durante la reunión ambos dirigentes estudiarán sus situaciones políticas y la de Alternativa Federal, sector del cual también son precandidatos a presidente el ex intendente de Tigre y jefe del Frente Renovador, Sergio Massa, y el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey.

Los portavoces de ambos dirigentes admitieron a la agencia Télam que se evaluará la posible candidatura de Lavagna sin rivales internos. En ese sentido dijeron las fuentes que "deben resolverse todas las cuestiones relacionadas con la mecánica de la designación de los candidatos, pero sobre todo que los postulantes depongan sus aspiraciones en favor de Lavagna".

Es que Lavagna no quiere ir a las PASO y se pronunció por una fórmula "de consenso", mientras Pichetto avaló las internas pero tampoco desecha otras variantes, e incluso resignar su precandidatura presidencial.

"Soy un hombre de diálogo, un hombre político", dijo Pichetto recientemente cuando fue consultado por esa posibilidad y hasta acompañar al ex ministro de Economía en una fórmula.

Será esta la segunda vez que se reunirán en dos semanas, ya que días pasados Lavagna visitó al Interbloque Federal de senadores nacionales, que conduce Pichetto, en la Cámara alta.

Al cónclave, que se realizará en un recinto de la Ciudad de Buenos Aires que los organizadores prefirieron mantener en reserva, asistirán históricos dirigentes del peronismo bonaerense, distrito en el que el senador nacional y precandidato está más organizado.

Entre los invitados figuran los ex intendentes de Avellaneda, San Martín y General Villegas, Baldomero "Cacho" Álvarez de Olivera, Carlos Brown y Gilberto Alegre, respectivamente; el ex intendente de Quilmes, ex diputado y ex presidente interino Eduardo Caamaño; los ex diputados Mabel Müller, Raúl Álvarez Echagüe y Claudia Rucci; el presidente del Círculo de Legisladores de la Argentina, Daniel "Chicho" Basile, y el dirigente Isidoro Laso, así como representantes del sector gremial.