Aún queda tiempo para la presentación de frentes de cara a las elecciones nacionales, pero ya hay definiciones. El presidente Mauricio Macri anunció a través de Twitter que Miguel Ángel Pichetto será su candidato a vicepresidente en las próximas elecciones.

La decisión fue anunciada de forma sorpresiva y se anticipó al viaje que radicales harían a la Casa Rosada para definir la estrategia del frente electoral. De todas maneras, parece estar en sintonía con el pedido de la UCR de abrir el frente Cambiemos al "peronismo republicano".

Pero si bien Pichetto siempre ha sido considerado como un dialoguista, lo cierto es que en los últimos cuatro años frenó algunos de los proyectos que eran considerados prioritarios por el macrismo.

Por ejemplo, en noviembre del 2017 postergó el tratamiento de la reforma laboral "ante la falta de cohesión de la CGT y comentarios improcedentes de algunos dirigentes".

En ese momento dijo que la discusión se retomaría con la nueva conformación del Senado, pero eso nunca sucedió.

En parte, Pichetto responsabilizó al oficialismo por la estrategia legislativa y admitió que la reforma no se trató aunque tenía aspectos positivos como el blanqueo laboral. En este sentido, subrayó que el problema fue que no se comunicó de forma efectiva y que eso fue por decisión del Gobierno.

"No lo explicó, porque tienen una lógica que gobernar es mirar encuestas y, si algo no les conviene, es mejor no contarlo detalladamente", cuestionó en enero del 2018.

Pero más allá de las críticas, Pichetto llegó a manifestar que votaría a Mauricio Macri y desde hace tiempo se coqueteaba con la posibilidad de que se uniera al frente Cambiemos. Desde la UCR pedían darle amplitud al frente abriendo las puertas a representantes de Alternativa Federal y el de Pichetto era uno de los nombres que mencionaba como ejemplo de peronismo republicano el titular del radicalismo Alfredo Cornejo.

Ahora, resta saber cómo tomará el anuncio la UCR ya que la decisión de Macri fue tomada en soledad horas antes de que los representantes de la mesa de diálogo del radicalismo viajaran a la Casa Rosada.