Pettovello salió al cruce de los rumores sobre una interna con Caputo: "Estoy trabajando, dejen de mentir"

La ministra de Capital Humano negó una pelea con el titular de Economía en medio de las diferencias por el Presupuesto 2027.

Sandra Pettovello negó una supuesta discusión con Luis Caputo por los cambios incluidos en el Presupuesto 2027 tras la eliminación del artículo 14 de la ley 27.793. La ministra de Capital Humano utilizó su cuenta de X para responder a las versiones sobre un supuesto malestar dentro del Gobierno. “No discutí con nadie, no me peleé con nadie”, escribió la funcionaria.

La ministra también cuestionó la circulación de esas versiones y afirmó que continúa con sus tareas. “Estoy trabajando, dejen de mentir. Gracias”, expresó Pettovello en el mensaje que publicó este viernes. La funcionaria además arrobó al presidente Javier Milei en la publicación para despejar dudas al respecto.

Pettovello X El detalle del Presupuesto Los cambios que generaron diferencias dentro del oficialismo refieren al artículo 7 bis de la ley de emergencia en discapacidad mediante el artículo 39 (dado que la nueva redacción deja sin efecto la política de arancel único para las prestaciones del sistema) y la eliminación de la actualización automática mensual de esos valores de acuerdo con el índice de movilidad jubilatoria.

Patricia Bullrich también cuestionó el tratamiento de las modificaciones vinculadas con discapacidad al afirmar que el tema no había sido planteado en la reunión de la mesa política que tuvo lugar el martes en la Casa Rosada. Ella manifestó su malestar durante una entrevista que brindó el jueves con la expresión: “No me tomen de tonta".