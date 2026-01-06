Pese a su alineamiento con Donald Trump, Javier Milei descartó romper vínculos comerciales con China

Tras la intervención de Estados Unidos en Venezuela, Javier Milei reafirmó su apoyo a Donald Trump, pero aclaró que mantendrá el lazo comercial con China.

En medio de las repercusiones mundiales por la intervención de Estados Unidos en Venezuela, el presidente Javier Milei aseguró que, a pesar de estar “profundamente alineado geopolíticamente” con el gobierno de Donald Trump, no romperá lazos comerciales con China.

“Si uno no es explícito, después hacen lecturas perversas”, afirmó el mandatario este martes en una entrevista por Neura. Allí, se refirió al vínculo comercial luego de que Marco Rubio, secretario de Estado de EE.UU., agradeciera el apoyo de la Argentina contra el “narcoterrorismo” por su operación contra Nicolás Maduro que, justamente, fue cuestionada por el gobierno chino.

Javier Milei afirmó que no romperá lazos comerciales con China Javier Milei apoyó el avance de Donald Trump sobre el petróleo de Venezuela En plena recomposición del escenario geopolítico, Milei respaldó que la administración de Trump tome el control del petróleo de Venezuela y afirmó: “El tema es para cortarle el suministro a los comunistas. Y no solo por el lado del petróleo, porque me parece extraño que todos los que se preocupan no dijeron nada cuando se lo llevaban Cuba o Irán. Es raro. No se puede esperar honestidad intelectual de la gente de izquierda”, lanzó.

“Usaban la logística de PDVSA (Petróleos de Venezuela) para el narcotráfico y el motivo por el cual Estados Unidos lo saca a Maduro de Venezuela tiene que ver con eso”, agregó el libertario.

Javier Milei y Donald Trump en la Casa Blanca Javier Milei apoyó a Donald Trump tras la intervención militar en Venezuela. Presidencia Sus declaraciones llegan apenas unas horas después de que Trump anunciara que las autoridades venezolanas entregarán a EE.UU. entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo.