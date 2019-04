Perlitas del discurso espartano de MKT que movilizó a sus "300" en Luján

La sutileza fue la gran ausente en el discurso de arenga a sus equipos técnicos de Luján del precandidato a intendente Martín Kerchner Tomba (MKT). El ministro de Economía, Infraestructura y Energía de Alfredo Cornejo no dejó ningún flanco de la gestión municipal de su aliado Omar de Marchi, el hombre de Mauricio Macri para Mendoza, sin disparo. Y hasta lo trató de "ausente" tras acusarlo de ser el origen de lo que consideró "calumnias" contra su persona al destratarlo al decir que "no sabía que vivía en Luján", durante la Vendimia.

Tras mostrar a su familia y a su nieta, Alma, dijo: "El que calumnia no es democrático; el que calumnia es porque está asustado; el que calumnia es porque no tiene propuestas, porque no tiene equipos, no tiene visión y, principalmente, el que calumnia es el que no está presente conociendo a los vecinos de Luján, como estoy yo, un vecino más".

Obviamente, los radicales no perdonaron la ausencia de acompañamiento aunque sea formal del intendente De Marchi en este acto, cuando sí fue al lanzamiento del exgobernador peronista Rodolfo Gabrielli. Lo que compartió Kerchner en Instagram:

Lo rodearon los intendentes de Cambia Mendoza, incluído el de San Carlos, Jorge Difonso y el de Las Heras, Daniel Orozco, a cuya exesposa, Susana Velazquez, por la mañana De Marchi anunció como compañera de fórmula, en un gesto que no pasó desapercibido para la dirigencia radical y que malinterpretaron con bronca. Julio Cobos, Marcelino Iglesias, Gustavo Soto, Walther Marcolini, Jorge Vergara Matínez, Norma Trigo, Tadeo García Zalazar, Miguel Ronco, Diego Guzmán, Mario Abed y Rodolfo Suarez levantaron los brazos con Kerchner en el epicentro macrista de Mendoza..

Los intendentes, con Kerchner.

Pero no fueron los únicos presentes. Quiso estar el excandidato a gobernador y ex diputado nacional Raúl Baglini, a quien Kerchner lo mencionó como "mi maestro".

Baglini junto a la concejal Beningaza.

"Mejor para Luján" es la consigna elegida para las PASO mientras esperan que el resto de los partidos designen a los competidores, incluyendo a quienes gobiernan actualmente. Aunque parecía haber consenso en que el diputado nacional Sebastián Bragagnolo encabezara la lista de los amarillos, hay especulaciones en torno a que podría ser otra persona. Bragagnolo cuenta con un amplio apoyo de los equipos de De Marchi en la gestión comunal.