Perlita: Petri le propone a Alberto que sume a "La Plata" y "El Bolsón" en su spot

"Tenemos un gobierno que está en caravana y se olvidó de gobernar, no hace nada por gobernar. Lo que más me preocupa es que la Argentina no se desbarranque más que lo que se ha desbarrancado", había dicho en declaraciones radiales Alberto Fernández.

Las palabras en "modo campaña" del candidato presidencial del Frente de Todos no quedaron flotando en el aire.

Quien recogió el guante sin disimular su enojo fue el diputado nacional Luis Petri (UCR). El mendocino contraatacó en Twitter, donde le dijo al exministro de Néstor que "para desbarrancar a la Argentina se necesitaron 12 años de un gobierno del que fuiste parte y después muy critico, Alberto".

Para "desbarrancar a la Argentina" se necesitaron 12 años de un gobierno del que fuiste parte y después muy critico, Alberto. Al bonito video que hicieron utilizando nombres de pueblos y ciudades agragale "El Bolsón" y "La Plata", así sumas a la gestión pasada! https://t.co/c6POhmnLQm — Luis Petri (@luispetri) October 8, 2019

Y en obvia referencia al spot del peronismo, donde se cuestiona al gobierno de Cambiemos con supuestas localidades cuyos carteles subrayan la crítica, el radical lanza el desafío: "Al bonito video que hicieron utilizando nombres de pueblos y ciudades agregale El Bolsón y La Plata", así sumas a la gestión pasada".