Perlita: un camporista le agradeció a la Virgen haber dejado las adicciones

El diputado de la provincia de Buenos Aires, José Ottavis, hacía tiempo que había bajado fuertemente su perfil, tras su ruidoso romance con Vicky Xipolitakis y una confesa adicción a las drogas.

No obstante ese contexto, su actividad política continuó en firme y se garantizó seguir ocupando una banca provincial, siempre en las filas del kirchnerismo.

Lejos de los flashes de la farándula, Ottavis se valió de las redes sociales para mostrarse agradecido con la Virgen y mostrarse como un hombre de fe. El expope de La Cámpora participó este fin de semana de la masiva peregrinación hacia la Basílica de Luján.

¡GRACIAS! #Luján2019

.

Nuestra Señora de Luján, gracias por cuidar de nosotros, escuchar nuestras oraciones y envolvernos con tu amor. ♡ pic.twitter.com/sjCWnQQgae — José Ottavis (@JoseOttavis) October 5, 2019

En Twitter, el legislador del Frente Amplio Justicialista se grabó para agradecer públicamente a la Virgen: "Particularmente agradezco que el Rosario me haya sanado de la adicción y que me haya permitido revivir y que me haya permitido volver a militar, volver a transformar la realidad junto a todo nuestro pueblo".