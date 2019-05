Perlita: fotos de Montero, elogios para Abed y  un mensaje a la vice de Bermejo

La vicegobernadora de Mendoza, Laura Montero, afirmó este sábado en General Alvear que quienes pretendan ser gobernadores o vicegobernadores de la provincia "la primera responsabilidad es ser decente y honesto, y administrar bien las cuentas públicas".

El mensaje, en concreto, fue dirigido a Cristina Da Dalt, precandidata a vicegobernadora de Mendoza en la fórmula justicialista que encabeza Alejandro Bermejo, quien también en estas horas recorre General Alvear:

"La primera responsabilidad cuando se asume -y eso lo va a tener que entender Cristina y también cualquiera de los que pretendan ser gobernadores o vicegobernadores de la provincia es que la primera responsabilidad es ser decente y honesto, y administrar bien las cuentas públicas".

Montero pronunció estas palabras tras señalar que las críticas que la vice de Bermejo formula a la actual gestión era "similar al nivel de la crítica" que ella le formulaba al kirchnerismo cuando fue senadora nacional -desde 2009 hasta 2015- en que el país había estado ante un "mundo de oportunidades" que crecía al 4%, Brasil lo hacía al 5% "y era una locomotora que nos tenía que tirar a nosotros para sacar a mucha gente de la pobreza, para generar empleo digno y perdimos esa gran oportunidad".

Y agregó:

"Yo me acuerdo que en el Congreso levantaba mi voz todas las sesiones tratando de pedir por las economías regionales o reactivar las cadenas productivas, por el empleo, para que no se mintiera con la pobreza y la inflación; para que enfrentáramos esa realidad que estábamos viviendo en ese momento en el país. Hay que mirar la línea de tiempo. Ellos mencionan cierre de industrias. Yo llegué a San Rafael en el 84. Había una crisis vitivinícola porque había desaparecido el 30% de las tierras cultivadas. Después me tocó el 1 a 1 (convertibilidad) en el que el 62% de las industrias del sur de Mendoza desaparecieron. Entonces tenemos algo más grave y estructural que nos pasa y que salen del discurso electoral".

Por otra parte también criticó a la herencia recibida del gobierno de Francisco Pérez, al señalar que "hace 4 años estabamos con una Mendoza quebrada y dejaremos las cuentas públicas en orden y con ahorros que fueron a bienes concretos para salud,seguridad, obra pública y educación".

También Laura Montero aprovechó la ocasión para repartir elogios a Mario Abed, quien integra la fórmula para la gobernación de Cambia Mendoza que encabeza Rodolfo Suárez

