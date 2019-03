Perlita: el temor del abogado de los intendentes y "un 38 corto" como solución

"Hemos confiado mucho en el otro porque hemos desistido de los recursos. ¿Pero qué pasa si Cornejo se vuelve loco y no cumple la palabra? Es absolutamente un acuerdo de caballeros politico que a mí me asusta", señaló José Luis Correa, abogado de los cuatro intendentes peronistas que desistieron de sus acciones judiciales a cambio de que el Gobierno se comprometiera a no entorpecer sus candidaturas.

De todos modos, Correa remarcó que en este caso intervino la Suprema Corte y que, en algún punto, eso da cierta tranquilidad. De todos modos, inmediatamente después de destacar eso el abogado remarcó: "Hay un amigo mío que dice que los problemas de este tipo se arreglan de palabra con un 38 corto". "No está bien esto, pero usted se imagina que si delante de la Corte se comprometen todos y después alguno falla", agregó.

Esta entrevista con "Otra manera", por MDZ Radio, ocurrió apenas minutos después de que el Gobierno provincial firmara un pacto con los intendentes Jorge Gimenez, Roberto Righi, Martín Aveiro y Emir Félix. El acuerdo consiste en desistir de todos los recursos cruzados que habían presentado y agrega que la enmienda que limita las reelecciones tiene que regir a futuro y no para las elecciones de este año. Posteriormente, elevaron el texto al máximo tribunal para su homologación.

