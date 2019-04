Perlita: los capítulos favoritos de Game of Thrones de Cristina

"Sinceramente", el libro de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner sigue dando que hablar, y a pesar de que la autobiografía relata hechos del pasado de la senadora, también tiene muchos vínculos con la actualidad.

Un ejemplo de eso es el apartado en el que habla de las series que vio durante el verano del 2016, tras dejar la presidencia, y menciona al pasar su capítulo preferido de la serie del momento: Game of Thrones.

"En verdad, ese verano de 2016 fue bastante más sereno que los anteriores, al menos en lo personal. Durante el resto del año leí mucho, me puse al día con películas y series que tenía pendientes", indica Cristina. En ese momento reconoce que su serie preferida es Game of Thrones, y da un dato más: "Los dos últimos capítulos de esa temporada —'La batalla de los bastardos' y 'Vientos de invierno'— son de lo mejor que he visto".

La mandataria se refiere a los dos últimos capítulos de la sexta temporada de la popular serie, en los que se ve una gran batalla en la que muere uno de los personajes más detestados por los fanáticos: Ramsay Bolton.

Leé el fragmento completo sobre las series preferidas de Cristina

En verdad, ese verano de 2016 fue bastante más sereno que los anteriores, al menos en lo personal. Durante el resto del año leí mucho, me puse al día con películas y series que tenía pendientes. Mi preferida, sin lugar a dudas, Game of Thrones. Los dos últimos capítulos de esa temporada —'La batalla de los bastardos' y 'Vientos de invierno'— son de lo mejor que he visto. Sin embargo, Netflix es una suerte de videoteca inagotable y fantástica. Entre mis favoritas de ese año: Los Mosqueteros, en una muy buena versión libre de la novela de Alejandro Dumas realizada por la BBC de Londres; The affair, con la actuación memorable e imperdible de las dos mujeres protagonistas —Ruth Wilson y Maura Tierney—; Sense8 de las hermanas Lilly y Lana Wachowski, que sinceramente es imposible de definir pero verla es imprescindible para aquel al que le guste lo diferente y creativo; el documental de Noam Chomsky Requiero por un sueño americano, que no necesita presentación ni explicación, y lo mejor de Netflix: Downton Abbey, un fresco increíble sobre la aristocracia inglesa rural de principios del siglo XX; la actuación y los diálogos de Maggie Smith, sencillamente magistrales. Y si bien me visitaron varios dirigentes, tanto en Río Gallegos como en El Calafate, no hubo cuestiones relevantes para señalar. Había decidido abstraerme totalmente. Desde muy joven tengo un notable poder de concentración, ya que puedo estar en medio de una reunión o con una radio a todo volumen y sin embar-go estudiar o leer sin distraerme ni por un segundo.