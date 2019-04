Pergolini, duro con el Gobierno: "No se puede vivir en ajuste eterno"

El empresario de los medios Mario Pergolini lanzó ayer duros conceptos contra el gobierno de Mauricio Macri, y lamentó "lo que se está viviendo porque nadie lo esperaba. A nadie le gusta que que sus hijos, padres o abuelos estén mal. No se puede vivir en ajuste eterno".

Durante una visita al programa TN Central, Pergolini se preguntó "si son naif o si hay otra cosa que no vemos en el fondo, o si realmente le pueden pifiar tanto. A lo mejor tienen un plan maestro donde esto es así, pero es muy difícil verlo".

Pergolini evaluó que el resto de los países de la región no necesariamente están atravesando una crisis: "Paraguay tiene cero de inflación, Chile no está así, Uruguay, Colombia o Perú tampoco. No puede ser que sigamos luchando contra un problema que la mayoría pudo resolver, como la inflación. Es un problema que el mundo lo resolvió en los 80".

Fuente: TN.com.ar