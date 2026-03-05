Patricia Bullrich se reunirá con Nahuel Gallo en el Senado luego de su liberación de Venezuela
La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, se reunirá este jueves a las 15.15 con el gendarme argentino Nahuel Gallo, quien fue liberado recientemente en Venezuela luego de permanecer detenido durante 448 días.
El encuentro se realizará tras el regreso del efectivo al país y tendrá lugar luego de la conferencia de prensa que brindó el miércoles en el Edificio Centinela, sede central de la Gendarmería Nacional Argentina, donde habló públicamente por primera vez desde su liberación.
Cabe destacar que Bullrich no participó de la conferencia realizada hace 24 horas, en la que Gallo se refirió brevemente a su situación tras el cautiverio y pidió que la comunidad internacional no olvide a los extranjeros que continúan detenidos en cárceles venezolanas.
La liberación de Nahuel Gallo
El gendarme argentino había sido detenido en diciembre de 2024 al ingresar a Venezuela y permaneció recluido durante más de 14 meses en el penal de El Rodeo I, cerca de Caracas, en un caso que generó tensión diplomática entre el gobierno argentino y el régimen venezolano.
Su liberación se produjo el pasado fin de semana y permitió su regreso a la Argentina, donde fue recibido por familiares y autoridades. Desde entonces, distintas figuras del oficialismo han mantenido contacto con el efectivo, en el marco del seguimiento político y judicial de su caso.