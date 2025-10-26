Presenta:
Patricia Bullrich ganó en la Ciudad de Buenos Aires.
Patricia Bullrich celebró la elección que volvió a darle "gobernabilidad popular" a Javier Milei

Los dirigentes de La Libertad Avanza llegaron al Hotel Libertador, donde se respira un clima de euforia total. Javier Milei sigue los resultados desde el décimo piso.

Dirigentes y funcionarios de La Libertad Avanza estallan de euforia en el Hotel Libertador a medida que los primeros datos hablan de un importante triunfo violeta en todo el país y una remontada clave en la provincia de Buenos Aires. El presidente Javier Milei sigue los conteos desde el décimo piso del búnker.

Patricia Bullrich: "Gracias a Karina Milei y a Santiago"

"Queridos porteños y argentinos. Gracias por la confianza, por el coraje, por la esperanza. Gracias por todos los que hoy creen que este país puede cambiar. Que el esfuerzo tiene sentido y que se reconoce que la ley se cumple en serio y que la libertad requiere este orden que se lleva adelante. Gracias al presidente Milei", manifestó Patricia Bullrich tras el triunfo desde el escenario.

Inmediatamente, Bullrich agradeció personalmente a Karina Milei como presidenta del partido y al asesor Santiago Caputo como parte del equipo de la campaña nacional, y se dirigó a "aquellos que fueron parte de otras listas pero comparten la idea de cambio". "Vamos a tener los brazos abiertos en el senado para construir las mayorías".

Festeja el búnker de La Libertad Avanza tras el triunfo arrasador

El posteo de Santiago Caputo con una mención a Las Fuerzas del Cielo

Tras el contundente triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas, el asesor presidencial Santiago Caputo posteó un escueto "3:19" en referencia al pasaje del libro de los Macabeos que suele citar el presidente Javier Milei. El mismo proclama: "Porque la victoria en la batalla no depende de la cantidad de soldados, sino de las fuerzas que vienen del cielo".

La participación electoral fue del 67,85%

Lo informó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien destacó el funcionamiento de la Boleta Única de Papel, que "ha demostrado un resultado de una eficiencia, rapidez y seguridad". Pasadas las 21.20, Francos remarcó que ya habían sido escrutadas el 90,05% de las mesas totales.

Los festejos en los alrededores del búnker de La Libertad Avanza

El particular festejo de Patricia Bullrich

Manuel Adorni celebró los resultados: "Dios bendiga la República Argentina"

Clima de celebración en el búnker libertario

En los pasillos del Hotel Libertador, funcionarios del Gobierno hablan de un triunfo del oficialismo entre abrazos y sonrisas. Javier Milei se encuentra reunido en el décimo piso junto a su círculo de confianza.

Cristian Ritondo: "Si Santilli gana, mañana lo pelo yo"

A medida que circulan versiones de una importante remontada de Diego Santilli en la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo adelantó que si el 'Colo' da vuelta los resultados de septiembre, él se encargará personalmente de "pelarlo", tal como prometió el candidato.

Rodrigo de Loredo felicitó a Milei por el triunfo en Córdoba

"Argentina elige no ir para atrás y esa es una buena decisión para los desafíos que aún tiene nuestro país. LLA hizo una gran elección en Córdoba, felicito a Javier Milei y a Gonzalo Roca", publicó Rodrigo de Loredo en sus redes.

Diego Santilli: "Estamos descontando en PBA"

"Creo que vamos a hacer una muy buena elección. Vamos a recortar, que es el objetivo que me tracé. Vamos a esperar los resultados, pero siento por lo que caminamos que tenemos que mejorar mucho y ayudar al presidente", manifestó Diego Santilli al llegar al búnker del Hotel Libertador.

Sin embargo, luego el candidato remarcó: "A esta hora estoy contento porque los datos que me llegan es que estaríamos descontando en la provincia y es el objetivo que nos trazamos". En ese sentido, sostuvo que "era una elección muy difícil con 15 puntos de distancia" y enfatizó: "Había que recortar y yo asumí ese rol. Si el descuento era interesante podíamos ayudar al presidente a ganar la nacional, ese era el objetivo".

Guillermo Francos, Sandra Pettovello y los padres de Javier Milei ya están presentes en el Libertador

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, llegaron al búnker libertario casi al mismo tiempo que los padres de Javier Milei, Norberto y Alicia Lucich.

Llegó Manuel Adorni a la sede

El vocero presidencial, Manuel Adorni, se presentó el búnker libertario con una sonrisa y un saludo hacia la militancia.

Karina Milei sorprendió con una temprana declaración

En una sorpresiva aparición, Karina Milei salió del Hotel Libertador para dirigirse a la prensa y elogiar la presencia de La Libertad Avanza en todos los distritos del país.

"Quiero agradecerles, como han visto todos han sido unos comicios muy tranquilos, en paz. Les agradezco a todos los partidos. Estamos muy contentos como presidentes del partido, porque La Libertad Avanza ha estado en los 24 distritos por primera vez. Estamos contentos también con la Boleta Única, porque no hemos tenido ninguna queja y eso es un logro de este gobierno", manifestó la hermana del presidente.

Y agregó: "Los números no los tenemos, vamos a seguir esperando. Quiero agradecerles a todos los argentinos que se levantaron y fueron a votar. Agradecerles también a todos los fiscales que están cuidando los votos y pedirles que se queden hasta último momento".

Iñaki Gutiérrez proclamó una "elección histórica para La Libertad Avanza"

"La libertad avanza está realizando una elección histórica, el esfuerzo valió la pena!", celebró el influencer libertario que maneja el TikTok de Javier Milei.

Luis Caputo firmó autógrafos en la entrada del búnker de LLA

El ministro de Economía, Luis Caputo, llegó al Hotel Libertador, donde fue recibido efusivamente por la militancia libertaria. Tras firmar algunos autógrafos y saludar a sus seguidores, el funcionario ingresó al búnker.

Javier Milei llegó al Hotel Libertador

El presidente Javier Milei arribó al búnker de La Libertad Avanza en la intersección de la calle Maipú y la avenida Córdoba, donde los principales dirigentes del oficialismo esperan los resultados con optimismo.

Patricia Bullrich llegó al búnker libertario

Patricia Bullrich llegó al búnker de La Libertad Avanza en el Hotel Libertador y se suma a la tropa oficialista para esperar la llegada de los primeros resultados.

La llegada de Patricia Bullrich al Hotel Libertador.

Karina Milei y su tropa llegó al Hotel Libertador para esperar los resultados

Detrás de la secretaria General de la Presidencia, llegó su mano derecha, Eduardo 'Lule' Menem, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, la armadora porteña Pilar Ramírez y su homólogo bonaerense Sebastián Pareja. "Somos optimistas", le aseguró a MDZ el candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires.

