Patricia Bullrich celebró la elección que volvió a darle "gobernabilidad popular" a Javier Milei

Live Blog Post

Patricia Bullrich: "Gracias a Karina Milei y a Santiago"

"Queridos porteños y argentinos. Gracias por la confianza, por el coraje, por la esperanza. Gracias por todos los que hoy creen que este país puede cambiar. Que el esfuerzo tiene sentido y que se reconoce que la ley se cumple en serio y que la libertad requiere este orden que se lleva adelante. Gracias al presidente Milei", manifestó Patricia Bullrich tras el triunfo desde el escenario.

Inmediatamente, Bullrich agradeció personalmente a Karina Milei como presidenta del partido y al asesor Santiago Caputo como parte del equipo de la campaña nacional, y se dirigó a "aquellos que fueron parte de otras listas pero comparten la idea de cambio". "Vamos a tener los brazos abiertos en el senado para construir las mayorías".