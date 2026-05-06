Patricia Bullrich apuró a Manuel Adorni para que presente su declaración jurada "de inmediato"

Patricia Bullrich presionó a Manuel Adorni para que presente su declaración jurada, enfatizando la necesidad de que sea "inmediato".

La jefa de bloque oficialista, Patricia Bullrich, habló este miércoles sobre la situación judicial que atraviesa Manuel Adorni y elimpacto negativo de la causa en el Gobierno Nacional. En esta línea, la exministra de Seguridad aseguró que la presentación de la declaración jurada por parte del jefe de Gabinete debe ser "inmediata".

"Yo creo que el jefe de Gabinete el otro día dio un discurso en el Congreso de la Nación dijo algo contundente: yo tengo una explicación a los gastos que hice, y tengo que presentar mi declaración jurada de bienes y donde voy a explicar absolutamente todo", señaló la exministra de Seguridad.

Por otro lado, Bullrich fue tajante: "Desde mi punto de vista, eso tiene que ser inmediato porque ya está abierta la declaración jurada de bienes. Si el dijo que tiene todo probado, tiene que ser inmediato".

Sobre el futuro electoral de Javier Milei Por otro lado, la senadora nacional por La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, se refirió este miércoles al futuro electoral del Gobierno, y en particular, al destino político de Javier Milei en la elección presidencial del 2027.

A porpósito, la jefa del bloque violeta en la Cámara Alta aseguró que el proyecto de La Libertad Avanza "pervive en el tiempo con la reelección de Milei".