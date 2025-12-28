Paro nacional en los últimos días del año: el Sindicato del Neumático reclama por paritarias

El Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) anunció un nuevo paro nacional en los últimos días del año ante la falta de acuerdo en la negociación salarial.

La negociación paritaria en la industria del neumático continúa trabada y, ante la falta de avances, el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) anunció un nuevo paro nacional que afectará a las principales fábricas del país en los últimos días del año.

El reclamo a las empresas El conflicto involucra a las empresas FATE, Pirelli y Bridgestone, a las que el gremio acusa de incurrir en “dilaciones” y “mala fe” por no presentar balances contables que respalden la crisis económica que argumentan para frenar la discusión salarial. Según se informó, la última audiencia paritaria, realizada de manera virtual el pasado 26 de diciembre en la Secretaría de Trabajo, finalizó sin avances concretos.

Tras ese encuentro, el secretario general del SUTNA, Alejandro Crespo, ratificó la continuidad de todas las medidas de fuerza. Desde la representación sindical señalaron que el eje del conflicto es el período salarial adeudado y la falta de transparencia por parte de las patronales, a las que acusan de intentar forzar una rebaja del salario real.

El pedido de SUTNA “Las empresas nunca presentaron documentación respaldatoria como balances contables que acrediten la crisis económica alegada, pese a estar obligadas por ley”, afirmaron desde el sindicato. En ese sentido, sostuvieron que las patronales buscan imponer un congelamiento salarial y evitar resolver las paritarias pendientes correspondientes a 2024 y 2025.

Hace dos años, el gremio del neumático llevó adelante un paro de más de tres meses que afectó la producción del sector Foto: Télam Télam Desde el sector empresario rechazaron las acusaciones del SUTNA y atribuyeron el estancamiento de la negociación a la “falta de entendimiento de la realidad económica” por parte del gremio. Además, advirtieron sobre la situación crítica de la actividad, al señalar que el sector opera apenas al 50% de su capacidad instalada, lo que —según indicaron— limita cualquier recomposición salarial.