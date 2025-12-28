Paro nacional en los últimos días del año: el Sindicato del Neumático reclama por paritarias
El Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) anunció un nuevo paro nacional en los últimos días del año ante la falta de acuerdo en la negociación salarial.
La negociación paritaria en la industria del neumático continúa trabada y, ante la falta de avances, el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) anunció un nuevo paro nacional que afectará a las principales fábricas del país en los últimos días del año.
El reclamo a las empresas
El conflicto involucra a las empresas FATE, Pirelli y Bridgestone, a las que el gremio acusa de incurrir en “dilaciones” y “mala fe” por no presentar balances contables que respalden la crisis económica que argumentan para frenar la discusión salarial. Según se informó, la última audiencia paritaria, realizada de manera virtual el pasado 26 de diciembre en la Secretaría de Trabajo, finalizó sin avances concretos.
Tras ese encuentro, el secretario general del SUTNA, Alejandro Crespo, ratificó la continuidad de todas las medidas de fuerza. Desde la representación sindical señalaron que el eje del conflicto es el período salarial adeudado y la falta de transparencia por parte de las patronales, a las que acusan de intentar forzar una rebaja del salario real.
El pedido de SUTNA
“Las empresas nunca presentaron documentación respaldatoria como balances contables que acrediten la crisis económica alegada, pese a estar obligadas por ley”, afirmaron desde el sindicato. En ese sentido, sostuvieron que las patronales buscan imponer un congelamiento salarial y evitar resolver las paritarias pendientes correspondientes a 2024 y 2025.
Desde el sector empresario rechazaron las acusaciones del SUTNA y atribuyeron el estancamiento de la negociación a la “falta de entendimiento de la realidad económica” por parte del gremio. Además, advirtieron sobre la situación crítica de la actividad, al señalar que el sector opera apenas al 50% de su capacidad instalada, lo que —según indicaron— limita cualquier recomposición salarial.
Ante la falta de acuerdo, el SUTNA confirmó un paro total de 25 horas con movilización a la Secretaría de Trabajo. La medida se llevará a cabo desde las 13 horas del martes 30 de diciembre hasta las 14 horas del miércoles 31 y alcanzará a todas las fábricas del neumático del país.
Por su parte, la empresa FATE calificó las medidas de fuerza como “intempestivas e ilegítimas” y advirtió que se reserva el derecho de iniciar acciones administrativas y judiciales, al considerar que los paros ponen en riesgo la continuidad productiva y la seguridad dentro de las plantas.