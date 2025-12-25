Paritarias y fin de año: así quedaron los salarios acordados por los principales sindicatos

En el cierre del año, los principales sindicatos argentinos finalizaron las negociaciones paritarias correspondientes a diciembre con resultados dispares. Un informe de la agencia Noticias Argentinas permitió ordenar los acuerdos desde los más altos hasta los más moderados, con cifras que muestran brechas significativas entre sectores industriales, de servicios y actividades reguladas.

El tramo final de las paritarias diciembre dejó acuerdos que combinaron aumentos porcentuales, sumas no remunerativas y ajustes atados a la inflación. En varios casos, los convenios ya proyectan subas hasta los primeros meses de 2026, marcando el rumbo salarial del próximo año.

Entre los gremios que cerraron las mejores condiciones salariales se ubicaron Aceiteros, Bancarios y Metalúrgicos. Estos sectores alcanzaron ingresos básicos que superan ampliamente el promedio del mercado laboral registrado.

Aceiteros acordó uno de los salarios iniciales más elevados. El salario básico para la categoría peón quedó fijado en $2.075.186 en noviembre de 2025, subió a $2.100.000 en diciembre y alcanzará los $2.344.000 a partir del 1° de enero de 2026 . El entendimiento fue destacado por su impacto directo en el poder adquisitivo.

En el caso de Bancarios , la actualización automática por inflación llevó el salario inicial a casi $2 millones . A ese monto se sumó el tradicional plus por el Día del Bancario, que alcanzó los $1.708.032, consolidando al sector entre los mejores posicionados del ranking salarial.

Sergio Palazzo Sergio Palazzo, secretario general de La Bancaria. Telam

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) combinó aumentos remunerativos con sumas fijas no remunerativas. El esquema incluye pagos de $35.000 en octubre y diciembre de 2025, incrementos del 4,2% remunerativo en noviembre y enero, más adicionales de $15.000, y nuevas sumas fijas hasta marzo de 2026.

Acuerdos intermedios en servicios e industria

Otros gremios cerraron paritarias con subas escalonadas y porcentajes moderados. Camioneros pactó un incremento general del 1% sobre los básicos de noviembre, dentro de un esquema de seis tramos que incluyó aumentos desde septiembre y se extiende hasta febrero.

El sindicato de la carne (FESITCARA) acordó una secuencia de aumentos decrecientes: 2,5% en noviembre, 2% en diciembre, 1,8% en enero y 1,7% en febrero. El objetivo fue sostener actualizaciones mensuales sin saltos bruscos.

En Seguros, el acuerdo alcanzó un 9,84% total, distribuido en cuatro meses. El esquema contempla un 3,5% en noviembre, seguido por tres tramos del 2% en diciembre, enero y febrero de 2026, siempre calculados sobre bases salariales actualizadas.

Paritarias sectoriales y acuerdos específicos

El sector de Televisión, representado por SATSAID, cerró acuerdos diferenciados. Para trabajadores de cable se pactó un 2,3% no remunerativo en noviembre, mientras que productoras y canales abiertos acordaron un 9,26% en tres tramos entre octubre y enero.

estudio de tv canal de television incognito SATSAID acordó diferentes subas según el sector. Foto: Shutterstock

Maestranza (SOM) selló una actualización del 9,68% en cuatro meses, con vigencia hasta el 31 de enero de 2026. El cronograma incluyó subas del 3,39% en octubre, 0,98% en noviembre, 3,27% en diciembre y 1,73% en enero.

Pasteleros continuó aplicando los tramos acordados previamente: un 4,37% al básico más un 2,22% no remunerativo, en línea con el esquema definido en octubre.

Los acuerdos más moderados

Entre los gremios con subas más contenidas se ubicaron Mecánicos (SMATA), Sanidad, Comercio y Construcción. SMATA fijó en diciembre un salario básico de $1.633.051,18 para la categoría más alta y $816.537,58 para la menor.

smata.jpg SMATA, uno de los gremios con menores subas. Archivo

Sanidad (FATSA) acordó incrementos acumulativos del 1,5% en diciembre y otro 1,5% en enero. Comercio cerró un aumento del 1% sobre noviembre y continúa en negociaciones. En Construcción, la UOCRA pactó un 1,4% sobre básicos de octubre, sumas no remunerativas y un 1,3% adicional en diciembre.