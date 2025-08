Paritarias estatales bonaerenses: a un mes de las elecciones, Axel Kicillof convocó a docentes y estatales

En pocas palabras los gremios están enojados porque no pudieron meter en las listas la cantidad de representantes sindicales que querían y los pocos que lograron colar en las listas a legisladores provinciales de las ocho secciones electorales, están en lugares que no garantizan una banca.

Como dijo el titular de un gremio de la C.G.T bonaerense a MDZ, enojado después de firmar en la Legislatura bonaerense el quinto lugar en la lista de diputados por una sección electoral donde Fuerza Patria pone tres bancas en juego y con viento a favor podría retener dos. “Axel (Kicillof) no se la jugó, nos dejó afuera. Se olvidó que nosotros somos los que ponemos la cara cuando los afiliados nos vienen a putear porque no llegan a fin de mes y frenamos a la gente para que no hagan quilombo”.