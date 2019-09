Parisi: "Yo me hago cargo de López Puelles pero De Marchi de Macri"

El candidato a intendente de Luján de Cuyo dialogó con MDZ Radio y aseguró que si gana no tendrá su oficina en ex Próvolo. Dijo que está en contra de ese gasto y denunció que esconde un negocio inmobiliario. "A nadie se le hubiese ocurrido hacer un centro comercial como el que están haciendo en esa zona si no se sabía de antemano que iban a crear un parque Cívico", esgrimió. Habló de la gestión de Francisco Pérez y de su imputación en la causa Tupac Amaru.