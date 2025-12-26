Para Rodolfo Vargas Arizu, un certificado voluntario "es como poner voluntarios los semáforos"
El ministro Rodolfo Vargas Arizu criticó la postura "voluntaria" de Sturzenegger en cuanto al certificado de la uva y celebró el freno judicial.
La Justicia ordenó mantener por cinco meses la obligatoriedad del Certificado de Ingreso de Uva (CIU). El ministro de Producción de Mendoza, Rodolfo Vargas Arizu, se refirió en MDZ Radio al fallo que suspendió la desregulación: "Nosotros le advertimos a Federico Sturzenegger que la iban a judicializar; lo judicializaron y con razón la Justicia ordenó esto".
La importancia del CIU y una crítica a la visión nacional
Vargas Arizu defendió con firmeza la necesidad de que el certificado sea obligatorio y no voluntario, como pretende el Gobierno nacional a través del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV). "Ese CIU es el que siempre pedimos, que eso fuera obligatorio. Por un tema, te diría más ideológico, quieren poner que sea voluntario. Pero bueno, es como poner voluntarios los semáforos", argumentó.
Explicó que el CIU, que existe desde hace 20 años, es fundamental para la trazabilidad y genuinidad del producto. "Contiene información para ver la trazabilidad y la genuinidad del producto… Contiene el grado azucarino, que es la posibilidad de hacer alcohol en el vino. Entonces vos tenés la posibilidad de saber cuál es el alcohol medio en el año, para evitar la adulteración", detalló. Además, subrayó que es una herramienta de seguridad tanto para el productor como para el industrial, y que "toda la vitivinicultura lo quiere".
Sobre el diálogo con el Gobierno nacional, el ministro mendocino fue contundente: "Se lo dijimos [a Sturzenegger]. Y no cambió nada. Por eso te digo, es un tema como ideológico. Quiere que todo sea voluntario". Enfatizó que existen problemas más urgentes para el sector, como la ley de edulcoración que privilegia a la caña de azúcar, y cuestionó: "Hay que hacerse el guapo no con la vitivinicultura".
Perspectivas para la cosecha y el stock
Al ser consultado sobre la próxima vendimia, Vargas Arizu proyectó: "La cosecha en principio viene bien, viene una cosecha normal, no una súper cosecha, pero viene una cosecha normal". No obstante, alertó sobre un exceso de inventario que presiona los precios: "Hay algo de sobrestock, que va a pesar en los valores. Hay algo de ocho meses de stock de vinos".
Para paliar esta situación, anunció una medida provincial: "Hemos llamado a una licitación de tasa para prefinanciación de exportaciones, en la cual la provincia va a subsidiar dos puntos de esa tasa en dólares para ayudar a que salga vino al exterior, de manera de eliminar ese sobrestock".
Finalmente, contextualizó la situación en un mercado mundial con consumo a la baja. "La mayoría de nosotros tomamos menos vino, pero mejores vinos… hay una nueva reformulación de consumo", señaló, mencionando la tendencia hacia vinos sin alcohol. Concluyó remarcando la necesidad de eficiencia y diversificación productiva para adaptarse al nuevo escenario.