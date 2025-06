Para Lucas Ilardo, Cristina Kirchner "está más fortalecida y mide más que antes"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, manifestó su apoyo a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner luego de que Casación ratificara su condena en la Causa Vialidad. Foto: Agencia Noticias Argentinas Axel Kicillof y Cristina Fernández de Kirchner. Foto: Agencia Noticias Argentinas

"Ha empezado a generarse una unidad que deberá trabajarse de cara a las próximas elecciones", indicó.

Además agregó no solo que es una voz "muy importante" del peronismo, sino que lo será también "en la reconfiguración de lo que se viene". "No tengo ninguna duda que no hay posibilidades de de imaginarse esto sin dirigentes de la talla de él. Pero sí no tengo ninguna duda que Cristina es quien va a ejercer el liderazgo político y sobre todo ahora va a tener una responsabilidad enorme, que es el planteo estratégico".

Pausa en Mendoza

Respecto a la situación en Mendoza, Ilardo opinó que la condena a la exvicepresidenta "ha puesto en pausa a la película electoral de cada uno de los lugares y espacios políticos".

Sobre la relación entre Emir Félix y Anabel Fernández Sagasti, sostuvo que vienen hablando y que se comunicaron incluso este martes, fecha en la que salió el fallo de la Corte contra Fernández de Kirchner.

"Es cierto que tienen diferencias, pero Félix estuvo presente en Tribunales Federales", en relación al acto de apoyo a Cristina. "Creo que lo que sucedió con Cristina unió al peronismo en términos de algunos conceptos, pero no en lo estrictamente electoral. Todo lo que pasó con Cristina puso en pausa y puntos suspensivos" a las internas, marcó.

Defensa de Cristina Fernández

Reespecto al fallo de la Corte y la investigación por la causa Vialidad, Ilardo consideró que hay una cierta mayoría de personas que coinciden "en que el proceso judicial estuvo plagado de irregularidades"; y opinó que la "celeridad" con la que la Corte falló "es una forma de proscripción política, cuando el que estuvo involucrado es un dirigente político, en este caso el más importante de los últimos 40 años de la República Argentina, la presidenta del principal partido de la oposición, y además, que una semana antes había anunciado su candidatura".

Ilardo cargó críticas no solamente contra los jueces de la Corte, sino también con los que resolvieron en primera y segunda instancia, al sostener que "tienen vínculos" con el expresidente Mauricio Macri.

Sobre la causa Vialidad, dijo que "lo que se le atribuye a Cristina es que ella direccionó la obra pública hacia Lázaro Báez, y que hubo asociación ilícita ellos para esa obra pública. Lo primero que tiene que saber la gente es que, esa causa había sido juzgada en Santa Cruz y Cristina fue absuelta", comentó. Acto seguido, indicó que las obras públicas "estaban en los presupuestos votados en el Congreso"; y que "todos los peritajes determinaron que las obras públicas se hicieron". Además, agregó que "cuando Cristina pidió que se hicieran peritajes sobre todas las obras públicas, la otra parte lo negó. Es decir, el fiscal negó el peritaje, y no se pudieron descubrir nunca sobreprecios".

"Absolvieron a todas las personas, menos a Cristina. Y nunca encontraron ninguna prueba que vinculara a Cristina con Lázaro Báez", sumó el exsenador provincial.