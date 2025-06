Una encuesta refleja la opinión de los argentinos sobre la condena a Cristina Kirchner

En ese sentido, la encuesta muestra que más del 75% está en desacuerdo con la designación de jueces de la Corte por decreto presidencia l. Es decir que, como concluyen los analistas, el el electorado quiere justicia, pero no le cree a los jueces; quiere condenas, pero duda de los condenadores.

¿Cristina es culpable o inocente, según la encuesta?

Ante la pregunta sobre la culpabilidad o inocencia de Cristina, el 53% de los consultados en la encuesta respondió que es culpable. El 40,8% que es inocente y el restante 6,2% que no sabe.

La misma pregunta fue incluida en la encuesta pero de acuerdo al voto emitido por cada encuestado en el balotaje presidencial de noviembre de 2023. Quienes optaron por el presidente Javier Milei (La Libertad Avanza), respondieron el 94,9% que es culpable. El 4,4% que es inocente y el resto, un 0,7% que no sabe.

En tanto que quienes eligieron en la segunda vuelta presidencial al candidato Sergio Massa (Unión por la Patria), un 87,3% que es inocente, un 4,1% que es culpable y el 8,6% no sabe no contesta.

Según la encuesta, ¿somos todos iguales ante la ley?

Uno de los debates públicos que se dan por estos días respecto a la condena a la exPresidenta es si son una consecuencia de que en el país, toda la ciudadanía es igual ante la ley. Respecto a la respuesta a la encuesta, el 56,% no está de acuerdo, es decir que no todos somos iguales ante la ley.

En tanto, que un 40,2% piensa que sí y un 3,2% no sabe, no contesta. Es decir que el fallo de la Corte no implica para la mayoría de los argentinos, de acuerdo a esta encuesta, que la Justicia argentina garantice el derecho de la igualdad ante la ley.

Respecto al fallo unámime de la Corte sobre el caso, el 49, 2% cree que la Justicia actuó de manera honesta, el 46% de forma deshonesta y el 4,3% no sabe, no contesta.

Tras el fallo de Cristina ¿hay que pensar en votar a los jueces para que sean electos?

La encuesta también reflejó duda sobre los jueces. No sólo por los altos porcentajes que determinaron que "no todos somos iguales ante la ley" o que existe una Justicia "que es deshonesta" sino también porque hay acuerdo en elegir magistrados por el voto popular, como escoge a otros poderes del Estado.

En ese sentido, el 61,1% está dispuesto a votar a los jueces, el 30,4% no y el resto no sabe, y no contesta. Además, de acuerdo a la encuesta existe un amplio rechazo a la designación de jueces por decreto presidencial, algo que ya hizo el presidente Milei con Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, pero que tuvo que dar marcha atrás.

El 76,4% opina estar en desacuerdo con esta práctica, el 15,8% a favor y el 7,8% no sabe, no contesta.