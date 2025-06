Javier Milei sobre la condena a Cristina Kirchner: "La Justicia independiente hizo lo que tenía que hacer"

"Quiero decir que no tengo ningún mérito en que la Justicia definitivamente haya obrado acorde a la República. Es todo mérito del Poder Judicial, de la Corte Suprema. Lo único que puedo decir es que he sido consistente con mi visión republicana y dejé que los jueces actuaran libremente al ser el primer presidente que no interfiere con la Justicia. Los resultados están a la vista, y la Justicia independiente hizo lo que tenía que hacer", dijo Javier Milei.