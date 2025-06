Cristina presa: las repercusiones en redes sociales tras el fallo de la Corte

El intendente se pronunció a través de su cuenta oficial de X, donde comentó: "La causa armada contra @CFKArgentina es un paso más en una persecución que hasta incluyó un intento de asesinato. Así actúa una Justicia que no sabe respetar las reglas de la democracia ni la voluntad popular". Ferraresi, por su lado, también calificó como "un intento de proscripción política que le hace daño a nuestra Patria".

Otro de los que ya se había pronunciado, también a través de X, había sido Alberto Fernández, que había dicho: "Nunca me callé ante las injusticias y sigo fiel a mis convicciones. En un Estado de Derecho, los opositores no se persiguen judicialmente, se los juzga conforme a la ley. Algo que no ha ocurrido con CFK".