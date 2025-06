Para Juan Grabois, Axel Kicillof "no va a llegar" a la presidencia si se pelea con CFK

Mientras Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof dan las primeras señales de acercamiento, el dirigente social Juan Grabois le metió picante a la interna y cuestionó al gobernador. Con fuertes críticas hacia él y su círculo afirmó que “puede ser mucho mejor presidente que yo, pero así no va a llegar”.

El mensaje de Juan Grabois para Axel Kicillof

En ese marco, reconoció: “Yo hago cuentas y te juro, yo quiero que Axel sea presidente, loco, pero así no va a llegar”. Según argumentó, su desazón viene de que lo considera “un cuadro de la puta madre, pero que se está equivocando con lo que está haciendo”. Estos errores, para Grabois, no vienen solo del gobernador sino de otros compañeros que “se están equivocando”, en no aportar para convertir a Kicillof en una figura representativa.