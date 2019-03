Para Cornejo, la interna de Córdoba no está en sus prioridades

Este lunes el gobernador Alfredo Cornejo decidió no viajar a Buenos Aires, donde autoridades de Cambiemos intentarán buscar una salida a la guerra radical que se ha desatado en Córdoba entre Ramón Mestre y el diputado Mario Negri, ambos aspirantes a la gobernación. Según expresó, decidió no viajar, entre otras cosas, "porque tenía agenda aquí".

Específicamente, esta mañana Cornejo inauguró el taller de Herramientas Investigativas y Procesales contra el Crimen Transnacional, Terrorismo y Crímenes de Violencia organizado por la Embajada de Estados UnidosTengo. Además, tiene previsto encabezar la entrega de 78 viviendas del barrio Puertas Abiertas de Guaymallén y esta tarde se reunirá con el secretario de Turismo de la Nación, Gustavo Santos. "Priviligié esa actividad", manifestó y dijo que el turismo es una de las pocas actividades que está generando nuevos empleos.

Sobre su relación con las autoridades de Cambiemos y el presidente Mauricio Macri, el gobernador aseguró que más allá de las diferencias en algunas cuestiones económicas hay una actitud colaborativa. "Yo me hago oír en múltiples cosas. Me hago oír y son públicas mis diferencias en algunas cuestiones económicas. Sobre todo en materia tarifaria. Creo que no es bueno que no le hagamos compartir a las empresas de gas y electricidad la devaluación. Es justo hacerlo y nosotros le exigimos a EDEMSA pago de multas e inversiones que no realizaron", afirmó el mandatario.

Si bien dijo que es su deber "hacer escuchar nuestra voz de moleste quien se moleste" se diferenció de la oposición que genera conflictos que "no contribuyen en nada a la marcha general del país y la economía".

"Las diferencias están planteadas desde la colaboración y no desde el entorpecimiento. Buscar acuerdos y consensos para que los ciudadanos estén protegidos", sostuvo.

Elecciones en Neuquén

Sobre lo ocurrido en Neuquén, Cornejo aseguró que no es una sorpresa el triunfo de Omar Gutierrez y su reelección como gobernador. Sin embargo, destacó que el kirchnerismo hizo una peor elección que en 2015 en esa provincia, pese a que muchos decían que su candidato Ramón Rioseco sería la sorpresa en las urnas.

"El Movimiento Popular Neuquino gobierna hace 60 años. No parece una sorpresa que sigan gobernando. Una lectura nacional es que la influencia de Cristina Fernández de Kirchner con uno de los candidatos no le alcanzó para ganar como decían algunas encuestas. El candidato sacó menos puntos que hace cuatro años y perdió por 15 puntos con Gutiérrez", expresó.

