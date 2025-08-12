Papelón de Lilia Lemoine: un posteo que salió mal y su crítica a Javier Milei

Lilia Lemoine quiso criticar una obra en la Ciudad de Buenos Aires, pensando que era responsabilidad de Jorge Macri. Sin embargo, no se dio cuenta de que su propio gobierno libertario era quien la estaba llevando a cabo.

La diputada nacional libertaria Lilia Lemoine tuvo que eliminar un posteo en la red social X criticando la interrupción de los cruces de vías en Cuenca y Campana por 60 días en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde le adjudicó el error a Jorge Macri.

La ignorancia de Lilia Lemoine "Te aseguró, Jorge Macri, que los vecinos de Villa del Parque te odian", cerraba el mensaje de Lemoine en X. La diputada criticaba el cierre de los cruces a nivel en el barrio porteño, los cuales consideraba inapropiados para lo que ella calificó como un "cambio cosmético".

Lemoine trenes El posteo en X que Lilia Lemoine debió borrar y por el que todavía no dio explicación alguna. Foto: X Sin embargo, Lilia tuvo que dar marcha atrás. Aunque ocupa una banca en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, Lemoine no supo diferenciar que los ferrocarriles no dependen de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sino de Nación. Es decir que, en todo caso, terminó criticando la gestión de su propio presidente y líder político, Javier Milei. Además, la diputada olvidó la alianza que selló en el mismo distrito la Libertad Avanza con el PRO hace solo unos días.