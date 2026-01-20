PAMI: la interna libertaria lo complica y esperan el desembarco de un dirigente

Las resoluciones a las que accedió MDZ, son de entre el 12 y el 14 de enero de la semana pasada. Entre los cambios más significativos que se informan en esos documentos oficiales se encuentra la designación del nuevo titular del Departamento Políticas Sociales ya que Lucas Emiliano Fosco será senador provincial desde el 1 de mayo. Además, cambiaron al titular del departamento contable y designaron a otra agente como responsable del Equipo Jurídico.

Otras resoluciones firmadas en Buenos Aires, con el impulso de Correa Llano, son reemplazos en agencias, es decir en sedes locales. Políticamente implica más poder para el presidente de La Libertad Avanza quien cada vez tiene más gente que le responde dentro del organismo que se encarga de las prestaciones médicas de las personas jubilados.

Mientras tanto muchos empleados esperan que Luis Petri, el diputado nacional y futuro candidato a gobernador -él ha manifestado sus intenciones desde hace un tiempo- ocupe el rol de Correa Llano dentro del ente, es decir que no tenga un cargo -es legislador- pero sí poder de decisión y el manejo político. Se rumorea que podría ocurrir tras los festejos vendimiales de marzo, si la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, le da un espaldarazo explícito para que sea candidato a la gobernación, pero por ahora son sólo versiones.

Fóscolo pasará a ser senador provincial desde el 1 de mayo. Sin embargo, fue reemplazado la semana pasada. Es por eso que se alimentan los rumores de que Correa Llano pretende copar el organismo con más gente que le responda lo más rápido posible. Con muchísimo poder dentro del PAMI, el futuro legislador quien es de Lavalle, tuvo más posibilidad de hacer modificaciones en el personal que el director, David Litvinchuk.

Fóscolo responde a Correa Llano y fue reemplazado por Agustín Ortega Federici.

Además, el nuevo titular del departamento contable es Sergio Tomás Zabaleta y del equipo jurídico es Cecilia Elisabeth López, un cambio que se hace por tercera vez de lo que va de la gestión libertaria. Y otros cambios que se hicieron son en las agencias de Malargüe; La Paz; Las Catitas; General Alvear.

Las complicaciones en el organismo por la interna

Los cambios permanentes en las sedes se suman a los problemas que no terminan de solucionarse como la tercerización de los pañales y la falta de insumos ortopédicos como las sillas de ruedas que demoran.

Además, hay un malestar general entre el personal de planta, según ha podido comprobar este diario durante estos dos años. En cambio, en otros organismos nacionales como la Anses con sede en Mendoza no se conoce este tipo de problemas con esta relevancia.