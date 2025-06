Pablo Juliano lanzó una dura advertencia a los gobernadores por el quórum de mañana

"Esta comisión pudo darse en el marco del contexto de la sesión de mañana. Y es para que el Congreso de la Nación no siga viendo para el costado en un tema tan sensible. Quiero rescatar un par de frases de uno de los médicos del Garrahan que mencionó acá. Él mencionó algo que es fundamental. Centralizamos pero con un espíritu federal", manifestó Juliano .

En este sentido, añadió: "Mañana digámosle a los gobernadores y a sus diputados que no se sienten en sus bancas que a los chicos que mandan a atender a Garrahan se los vamos tener que devolver a las provincias. Y hay que decirnos sin vuelta eso, porque si no, no podemos atender los temas que son importantísimos. Digo, porque si no que parecemos que la comisión funciona aislado del Congreso de la Nación".