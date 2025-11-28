Pablo Javkin celebró la nueva autonomía municipal de Rosario: qué implica

El intendente de Rosario , Pablo Javkin , celebró este viernes la declaración de la autonomía municipal de la ciudad santafesina y calificó el hecho como "histórico". "Nace una nueva era en la que Rosario sacará de su cabeza el pie que tenía en términos legales e institucionales", enfatizó el dirigente. Qué significa la autonomía para la ciudad y cuáles son los pasos a seguir.

Las declaraciones de Javkin se produjeron este viernes luego de la sesión del Concejo del jueves por la noche donde se proclamó la autonomía municipal y se convocó a una Convención Estatuyente para redactar la Carta Orgánica de la ciudad en 2027.

Según explicó el intendente rosarino, el proceso incluirá "desafíos como eliminar burocracia, digitalizar la ciudad, promover el desarrollo económico, sostener el equilibrio fiscal y el cuidado de los recursos, y la posibilidad de hacer obras y mejorar los servicios, que reclaman los vecinos".

"Rosario pedía libertad y autonomía para desarrollarse, y había una arquitectura institucional que buscó frenarla. Así fue a lo largo de la historia, y por fin, 104 años después de la Constitución de 1921, Rosario tendrá autonomía", subrayó en diálogo con LT8.

Y agregó: "Con la declaración de la autonomía nace una nueva era donde Rosario sacará de su cabeza el pie que tenía en términos legales e institucionales. Sin lugar a duda, esto marcará la historia de la ciudad. Eso es lo sentirá el vecino, pero son cambios que se dan con el tiempo".

De acuerdo al intedente, una vez promulgada la ordenanza, la nueva autonomía facilitará gestiones como el pavimento definitivo, la habilitación de industrias, mejoras en el transporte, entre otras. "El cambio es que es todas estas cuestiones las podremos hacer más rápido", destacó Javkin.

Sin embargo, el dirigente negó que esto fuera a implicar la creación de nuevos impuestos para el contribuyente rosarino. "Por el contrario. Enviamos tres núcleos al Concejo. La convocatoria a la Convención Estatuyente para el 2027, otro capítulo sobre el hacer uso de la autonomía y un tercer artículo con las reglas para que no haya incertidumbre en cuento a la cuestión fiscal, para que no venga nadie mañana y, basado en la autonomía, genere nuevos impuestos o generar gastos que comprometan al municipio. Eso ha sido aprobado por amplia mayoría", concluyó.

Qué implica la autonomía municipal: los principales puntos

Tras dos meses de debate en comisiones, la ordenanza aprobada el jueves por el Concejo determinó la autonomía de Rosario en los planos institucional, político, administrativo, económico y financiero de la ciudad.

El proyecto impulsado por Javki también avanzó sobre regulaciones de temas como la compactación de vehículos, las antenas de telefonía, el arbolado público, los mecanismos de compra del municipio y las relaciones laborales con sus empleados, entre otros. Así, la norma prevé las siguientes facultades: