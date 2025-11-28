Pablo Javkin celebró la nueva autonomía municipal de Rosario: qué implica
El Concejo de Rosario aprobó una ordenanza que dispone la autonomía municipal para la ciudad, una medida que amplía las facultades del Gobierno local. Para el intendente, Pablo Javkin, fue un hecho "histórico".
El intendente de Rosario, Pablo Javkin, celebró este viernes la declaración de la autonomía municipal de la ciudad santafesina y calificó el hecho como "histórico". "Nace una nueva era en la que Rosario sacará de su cabeza el pie que tenía en términos legales e institucionales", enfatizó el dirigente. Qué significa la autonomía para la ciudad y cuáles son los pasos a seguir.
Rosario, una ciudad con autonomía
Las declaraciones de Javkin se produjeron este viernes luego de la sesión del Concejo del jueves por la noche donde se proclamó la autonomía municipal y se convocó a una Convención Estatuyente para redactar la Carta Orgánica de la ciudad en 2027.
Según explicó el intendente rosarino, el proceso incluirá "desafíos como eliminar burocracia, digitalizar la ciudad, promover el desarrollo económico, sostener el equilibrio fiscal y el cuidado de los recursos, y la posibilidad de hacer obras y mejorar los servicios, que reclaman los vecinos".
"Rosario pedía libertad y autonomía para desarrollarse, y había una arquitectura institucional que buscó frenarla. Así fue a lo largo de la historia, y por fin, 104 años después de la Constitución de 1921, Rosario tendrá autonomía", subrayó en diálogo con LT8.
Efectos legales y promesa de no subir impuestos
Y agregó: "Con la declaración de la autonomía nace una nueva era donde Rosario sacará de su cabeza el pie que tenía en términos legales e institucionales. Sin lugar a duda, esto marcará la historia de la ciudad. Eso es lo sentirá el vecino, pero son cambios que se dan con el tiempo".
De acuerdo al intedente, una vez promulgada la ordenanza, la nueva autonomía facilitará gestiones como el pavimento definitivo, la habilitación de industrias, mejoras en el transporte, entre otras. "El cambio es que es todas estas cuestiones las podremos hacer más rápido", destacó Javkin.
Sin embargo, el dirigente negó que esto fuera a implicar la creación de nuevos impuestos para el contribuyente rosarino. "Por el contrario. Enviamos tres núcleos al Concejo. La convocatoria a la Convención Estatuyente para el 2027, otro capítulo sobre el hacer uso de la autonomía y un tercer artículo con las reglas para que no haya incertidumbre en cuento a la cuestión fiscal, para que no venga nadie mañana y, basado en la autonomía, genere nuevos impuestos o generar gastos que comprometan al municipio. Eso ha sido aprobado por amplia mayoría", concluyó.
Qué implica la autonomía municipal: los principales puntos
Tras dos meses de debate en comisiones, la ordenanza aprobada el jueves por el Concejo determinó la autonomía de Rosario en los planos institucional, político, administrativo, económico y financiero de la ciudad.
El proyecto impulsado por Javki también avanzó sobre regulaciones de temas como la compactación de vehículos, las antenas de telefonía, el arbolado público, los mecanismos de compra del municipio y las relaciones laborales con sus empleados, entre otros. Así, la norma prevé las siguientes facultades:
- Autonomía normativa e institucional: da la posibilidad de dictar la propia Carta Orgánica mediante Convención Estatuyente y la regulación local de sus competencias, sin depender exclusivamente de normativas provinciales.
- Ambiente, arbolado y espacio público: Competencia municipal para planificar, controlar y sancionar en materia de arbolado público, sin depender de autorizaciones provinciales. También regulación de aspectos vinculados al ambiente urbano local.
- Gestión de terrenos baldíos, salubridad y espacio urbano: Facultad para intervenir terrenos baldíos, realizar saneamiento, desratización, limpieza, con normativas municipales. Derogación/reemplazo de ordenanzas vigentes sobre baldíos, con un régimen actualizado adaptado a la nueva autonomía.
- Parque automotor municipal/disposición de vehículos: Nueva regulación para los vehículos enviados al corralón: no solo compactación, sino posibilidad de reutilización o venta por subasta pública. Revisión de plazos de reclamo por propietarios, ajuste normativo, reordenamiento de competencias.
- Contrataciones públicas, compras y adquisiciones: Introducción de mecanismos como “Compra Ágil” para adquisiciones de bajo monto o urgentes. Establecimiento de subastas públicas o remates para bienes inmovilizados municipales. Modernización del régimen de compras y contrataciones, con normas adaptadas a la realidad local.
- Régimen administrativo y judicial municipal: Creación de un régimen local de recursos administrativos y judiciales (reconsideración, apelación, revisión, aclaratoria, entre otros), con plazos y procedimientos propios. Sistematización normativa de trámites, actos administrativos y procedimientos internos, para mejorar celeridad, eficiencia y seguridad jurídica.
- Gobierno digital, datos abiertos y modernización institucional: Normativa municipal para transformación digital, protección de datos personales, interoperabilidad, gobierno basado en datos. Incorporación de tecnologías y prácticas modernas en la administración pública local.
- Finanzas municipales, presupuesto y endeudamiento: Facultades para manejar su propio presupuesto, endeudamiento, fuentes de financiamiento local. Regulación del uso de recursos municipales, control del gasto, responsabilidad presupuestaria.
- Empleo público municipal y relaciones laborales: Habilitación de paritaria local para trabajadores municipales, con regulación propia en cuanto a salarios, condiciones laborales y representación sindical.
- Participación ciudadana, vecinalismo y democracia local: Reconocimiento formal de asociaciones vecinales, con participación en la planificación urbana, servicios, prioridades barriales. Creación de mecanismos institucionales de consulta, deliberación y cogestión con vecinales. Transparencia pública, acceso a la información, y participación ciudadana en decisiones clave.
- Proceso constituyente: Convocatoria de una Convención Estatuyente para redactar la primera Carta Orgánica municipal.
- Cambios normativos e institucionales: Transferencia de competencias normativas desde la provincia al municipio: Rosario podrá dictar normas propias en muchas de las áreas que hoy regulan leyes provinciales. Habilitación inmediata de facultades municipales —no se espera a la Carta Orgánica — en áreas como arbolado, baldíos, contrataciones, medio ambiente, entre otras.
- Modernización institucional: nuevo régimen administrativo, contratación pública más ágil, gobierno digital, administración de datos, procedimientos internos revisados.
- Fortalecimiento de la democracia urbana y la participación ciudadana: reconocimiento institucional de vecinales, mecanismos de cogestión, transparencia, participación en decisiones municipales.
- Regulación local del empleo municipal: autonomía para negociar condiciones laborales, salarios y estructura del personal municipal. Base para una Carta Orgánica propia, que estructure de manera definitiva la organización institucional de Rosario, lo que implica un cambio de largo plazo en la gobernanza local.