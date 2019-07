Otro cruce de Alberto F. con periodistas: "Usted no me quiere, pero disimúlelo"

El precandidato presidencial por el Frente de Todos, Alberto Fernández, volvió a protagonizar un cruce con un periodista al discutir este viernes con el reconocido locutor cordobés Mario Pereyra, quien le cuestionó su alianza con ex funcionarios del kirchnerismo condenados por hechos de corrupción.

"¿Cómo usted se une a un vicepresidente (Amado Boudou) que está preso, condenado; a una mujer (Cristina Fernández) que tiene 13 causas; y a ministros que están detenidos por causas de corrupción?", le preguntó Pereyra durante una entrevista en radio Cadena 3.

Intentando mantener la calma, Fernández se defendió: "No es verdad lo que está diciendo. Está hablando como opositor y lo entiendo, pero lamentablemente tergiversa todo. Los que se han corrompido que se hagan cargo de la corrupción. Yo entiendo que usted no me quiere pero por lo menos disimúlelo".

A pocos días de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, el candidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández visitó los estudios de Cadena 3 y participó de la Mesa de Café.

En diálogo con Mario Pereyra, el ex jefe de Gabinete admitió que fue Cristina Fernández de Kirchner la que lo eligió para que encabece la fórmula.

"Yo he sido muy crítico de ella y sus políticas. Es verdad que la llamaba patética porque fueron años en donde el peronismo sólo obedeció y si hay algo que detesto es la obediencia porque este partido es un lugar a donde se debate", dijo.

"Esos años se instaló un discurso único que siempre critiqué y sigo criticando porque hizo mucho daño. Por consecuencia de la falta de debate, se cometieron muchos errores. Ratifico todo lo que hice y no me rectifico de ninguna de las críticas y ella lo sabe".

"En lo que usted debería reflexionar - le dijo al conductor de Juntos - es lo siguiente: 'Si este hombre sostiene estas críticas, ¿Por qué Cristina lo puso?'".

Y respondió a esa pregunta retórica: "Porque tal vez Cristina piense que en este tiempo hace falta alguien como yo, que se hace cargo críticamente de los problemas (anteriores) y se puede comprometer a no volver a cometerlos".

Al ser consultado sobre por qué tomó la decisión de volver a juntarse con Cristina, explicó: "En algún momento advertí que esas críticas que yo hacía nos distanciaron y facilitaron el triunfo de Macri. En 2017, dije que si seguíamos divididos, el riesgo era muy alto. El riesgo de seguir dejando a los argentinos sin opción y seguir votando esto que es un desastre".

Fernández, por otro lado, se refirió al tema de la corrupción y afirmó: "Yo no voy a hacer nada para impedir que los corruptos sean juzgados".

"Los que se han corrompido, que se hagan cargo. He pasado 65 años por la función pública. He sido crítico de Macri y Cristina pero a mí nunca se me indulgó ni una causa por corrupción. De lo que otros hacen, que se hagan cargo de lo que hicieron. Esos hechos no sucedieron cuando yo era Jefe de Gabinete. Yo tuve tres casos de corrupción en mi gestión y a los tres les pedí la renuncia", dijo.

Cambios en la Justicia

Frente a la consulta sobre sus supuestas intenciones de cambiar el Consejo de la Magistratura, el candidato a Presidente se distanció de las opiniones de Mempo Giardinelli y de Raúl Zaffaroni.

"Yo nunca dije semejante cosa. Quinientas veces dije que lo que dijeron ellos no era mi opinión. Yo no voy a hacer eso. Yo no miento, el que miente es Macri. Yo respeto el Estado de Derecho. Que la Justicia anda mal lo sabemos todos. Siempre anduvo mal. Eso hay que corregirlo en el marco institucional que tenemos", expresó.

En ese sentido, Fernández citó un estudio del Observatorio de la Universidad de José C. Paz que detectó que los jueces electos no son los que más mérito tienen.

"El orden de concurso se tergiversa en un 70% luego de las audiencias que tienen con los funcionarios a la hora de postularse para entrar. Eso es lo que hay que revisar. Ese es el mecanismo que tiene la política de manipular a los jueces".

La resolución 125 y los saqueos en Córdoba

El conductor de Juntos, Mario Pereyra, le llamó la atención sobre la resolución 125 y la actitud de los dirigentes nacionales la noche que se produjo el motín policial en Córdoba.

"En la 125 nosotros tuvimos una posición y Córdoba tuvo otra. Fue un momento desgraciado. Yo tengo un enorme afecto con Urquía y él tenía otra posición. Nunca dejé de hablar con él por ese tema".

Y agregó: "Tengo que dar tranquilidad a los cordobeses que esas cosas no van a volver a pasar. Yo tengo en claro que si en una ciudad se produce un motín de la policía y no pueden quedar a merced de los delincuentes".

Finalmente, se refirió al alejamiento entre Córdoba y el kirchnerismo.

"Nosotros tenemos que entender que hay cosas que han sucedido que no estuvieron bien y que nos alejaron de Córdoba. Les hablo a los cordobeses porque eso lo tomo como una deuda nuestra que tenemos que corregir. A veces pienso que nos exigen mucho y somos los únicos que decimos que vamos a volver para ser mejores".