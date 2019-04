Otra insólita defensa para Lobos: "La relación con su suegra era muy mala"

Fernando Luquez, abogado defensor del ex intendente de Guaymallén Luis Lobos, habló esta mañana con el programa Uno nunca sabe, y lanzó una curiosa hipótesis: su cliente no pudo haber acordado con su suegra, María Elena Fernández, que ésta cobrara el salario de empleados municipales que no sabían que formaban parte de la planta de la municipalidad.

"Lobos no tenía contacto con su suegra. La relación era muy mala. No hay manera de que Lobos de que Luis Lobos congeniara algo con su suegra", indicó el letrado en MDZ Radio.

También negó que el nexo entre Fernández y Lobos sea su esposa Claudia Sgró, y señaló que era curioso que "en estos dos años no apareció en escena ni siquiera a través de los denunciantes y dos años después en una sala de debate la hayan nombrado en cuestiones específicas". En este punto también cargó contra la denunciante Laura Fara, de quien dijo que "declaró tres veces y nunca recordó a la señora Sgró, y ahora dice que la recordó".

Escuchá la entrevista completa en MDZ Radio