Otra baja en el Gobierno: renunció el titular del Servicio Meteorológico Nacional

Antonio José Mauad, apodado "el Surubí", hizo efectiva su renuncia al Servicio Meteorológico Nacional. En una reunión presencial comunicó su decisión a los delegados gremiales de ATE, para luego hacer conocer la noticia por correo electrónico al resto del personal. El Gobierno suma así una nueva baja de un alto funcionario a su historial.

El paso por el MSN Mauad fue designado a fines de diciembre del año pasado al frente del MSN por Luis Petri, ministro de Defensa, ya que el organismo depende de esa cartera. En un principio se había planeado que Mauad lidere la institución por cuatro años, aunque no llegó a completar un cuarto de ese plazo. Su tarea fue ad honorem desde su entrada al organismo hasta el día de ayer. Sin embargo, durante los meses pasados fue objeto de algunos cuestionamientos desde el Centro Argentino de Meteorólogos (CAM), por su supuesta escasa experiencia meteorológica. Aunque desde los pasillos del SMN se hablaba de una buena relación entre Mauad y los empleados.

Mauad es Licenciado en Sistemas Aéreos y Aeroespaciales y formado en la Escuela de Aviación Militar. Anteriormente se había desempeñado como gerente general del Instituto Nacional de Telecomunicaciones (Intel) en los 90, como así también en diferentes cargos de la Administración Nacional de Aviación Civil (Anac).

Su rol en Malvinas Durante el Conflicto del Atlántico Sur, Antonio José Mauad era parte de la tripulación de un bombardero Canberra. Los Canberra realizaban bombarderos nocturnos sobre las fuerzas británicas, de los cuales Mauad fue parte en varias misiones. En el 2024 fue reconocido con la "Medalla Honor al Valor en Combate" por su participación en el Escuadrón Canberra. Puntualmente se le otorgó tal distinción por ser parte de la última operación del domingo 13 de junio de 1982, en la cual bombardearon el cuartel donde se reunía lo más altos mandos británicos en las Islas Malvinas.