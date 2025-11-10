OSEP aumentó las cuotas para afiliados voluntarios a partir de diciembre

La Obra Social de Empleados Públicos ( OSEP ) dispuso un aumento de las cuotas mensuales de los afiliados voluntarios independientes a partir de diciembre.

El Directorio de la obra social provincial autorizó una actualización a partir del mes de diciembre del 2025 en la cuota mensual para Afiliados Voluntarios a cargo de obligatorios, en el Sistema de Afiliación Voluntaria Independiente, para los afiliados provenientes de convenios con origen en el Sistema de Entidades Intermedias. Asimismo, estableció nuevos valores para los aranceles de exámenes de Admisión Médica.

Estos incrementos quedaron plasmados en la Resolución Nº 1.194, publicada este lunes en el Boletín Oficial.

Vale recordar que la Carta Orgánica de OSEP determina dos categorías de afiliados, en función de su modalidad de incorporación: obligatorios y voluntarios. En el caso de los segundos se incluye a los afiliados “a cargo de obligatorios”, “independientes”, “por convenio” y “por continuidad desde la afiliación obligatoria”.

El aporte de los obligatorios está fijado en un porcentaje de los haberes, mientras que el Directorio de la obra social determinará las cuotas asistenciales de los voluntarios y las condiciones para su incorporación.

El incremento en las cuotas de OSEP

OSEP CONTROLES EMPLEADOS MUNICIPALIDAD LAS HERAS (2).JPG

La resolución aprobada por el Directorio de OSEP establece el aumento de las cuotas mensuales para los afiliados voluntarios independientes como así también de las entidades intermedias.

Tipo de afiliados y valores de la cuota desde diciembre de 2025:

Plan Novo $ 76.400

Titular menor de 40 años $ 92.000

Cónyuge o adherente menor de 40 años $ 82.100

Titular entre 40 y 49 años $ 104.800

Cónyuge o adherente entre 40 y 49 años $ 92.000

Titular entre 50 y 59 años $ 127.600

Cónyuge o adherente entre 50 y 59 años $ 111.100

Titular mayor de 60 años $ 187.600

Cónyuge o adherente mayor 60 años $ 180.300

Hijo hasta el 2do menor de 21 años $ 56.300

Hijo a partir del tercero menor de 21 años $ 46.000

Por su parte, para la categoría de afiliados “Resolución 707/00”, se les aplica las cuotas iguales a las correspondientes a menores de 40 años e hijos menores de los Voluntarios Independientes.

Estos serán los valores de la cuota en diciembre según el caso:

Titular menor de 40 años $ 92.000

Cónyuge o adherente menor de 40 años $ 82.100

Hijo hasta el 2do $ 56.300

Hijo a partir del tercero $ 46.000

A su vez, los afiliados voluntarios del sistema obligatorio abonarán en concepto de cuota de afiliación los siguientes importes:

Voluntarios en general $ 92.000

Voluntarios estudiantes educación terciaria $ 46.000

Voluntarios a cargo s/ art. 3º Res.1238/05 $ 125.100

Por otra parte, también se fijó que a partir del 1 de diciembre del 2025 los siguientes aranceles para distintos estudios tendrán los siguientes valores.