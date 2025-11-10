El Gobierno confirmó que el acuerdo comercial con Estados Unidos está a punto de cerrarse

El embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford, dijo que la gestión de Javier Milei está buscando el momento adecuado para realizar el anuncio.

En el último mes, en medio de la corrida contra el peso, el apoyo del presidente Donald Trump fue decisivo para contener la presión cambiaria.

El Gobierno nacional aseguró que las negociaciones para sellar un acuerdo comercial con Estados Unidos se encuentran en la etapa final y anticipó que “habrá novedades en los próximos días”.

El embajador argentino en Washington, Alec Oxenford, explicó que ambos países están coordinando el momento más oportuno para realizar el anuncio oficial, dado el impacto político y económico que tendría el entendimiento.

"Diría que el acuerdo está prácticamente terminado. Ahora depende de encontrar el momento adecuado de las partes para poner el moño y comunicarlo. Estas cosas, que tienen un alto impacto, requieren elegir bien el momento", señaló el diplomático en declaraciones a Radio Mitre.

Y agregó: "Por ahí, cuando hay una elección, es mejor esperar un poquito, justamente para no aprovechar electoralmente las cosas. Nuestro presidente, como demostró con muchas medidas, incluida la del Hospital Garrahan hace poco, prefiere no hacer apoyo electoralista de temas estratégicos.

"Me imagino que tendremos novedades muy pronto. Y por supuesto, creo que será algo que nos va a marcar positivamente por mucho tiempo, al igual que otras medidas que estamos viendo", agregó